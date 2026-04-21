Фанати влаштували переполох: після півфіналу Кубка України натовп глядачів вибіг на поле

Після фінального свистка півфіналу Кубка України між Буковиною та Динамо вболівальники масово вибігли на поле. Емоції після гри у Тернополі вийшли з-під контролю.

Поєдинок завершився впевненою перемогою киян з рахунком 3:0, але головні події розгорнулися після матчу. Атмосфера на стадіоні миттєво спалахнула, коли фанати вибігли до футболістів, передає 24 Канал.

Що сталося після фінального свистка?

Одразу після завершення зустрічі вболівальники вибігли на газон, ігноруючи правила безпеки. Частина фанатів також використовувала піротехніку, що додало ситуації ще більшого напруження.

Подібні інциденти не є рідкістю для емоційних кубкових матчів, однак цього разу масштаби були доволі значними. Стюарди та організатори не могли зупинити розбурханий натовп.

На поєдинку 1/2 Кубка у Тернополі були присутні 14,5 тисяч уболівальників. Це рекорд відвідуваності на українських стадіонах за весь час повномасштабного вторгнення.

Як розгортався матч?

Сам півфінал пройшов під контролем Динамо, яке впевнено перемогло з рахунком 3:0 та вийшло до фіналу турніру.

Дублем у складі киян відзначився Пономаренко, ще один гол на рахунку Волошина.

Попри поразку, команда з Чернівців провела історичний кубковий шлях, діставшись до півфіналу.

Суперник Динамо у фіналі визначиться завтра у протистоянні Металіста 1925 та ФК Чернігів.