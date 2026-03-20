Мало хто знає, але Чак Норріс був спортсменом – його історія з Брюсом Лі – легендарна

У п'ятницю, 20 березня, на 86-му році життя помер американський майстер бойових мистецтв Чак Норріс. Багато хто знав його завдяки акторській кар'єрі, проте він також був тісно пов’язаний зі спортом.

Про спортивну кар'єру Чака Норріса та знамениту зустріч із Брюсом Лі розповідає 24 канал.

Чак Норріс та бойові мистецтва

Норріс – американський майстер бойових мистецтв, який зробив величезний внесок у популяризацію карате та бойового кіно. Після служби в Повітряних силах США він розпочав тренування бойових мистецтв під час служби в Південній Кореї, де вперше вивчав техніки Tang Soo Do та інші бойові стилі.

Норріс здобув славу як чемпіон карате, перемагав у численних турнірах і володів чорними поясами в таких дисциплінах, як карате, тхеквондо, бразильське джиу‑джитсу та дзюдо.

У 1960‑х – 1970‑х роках він також розвинув власну систему бойового мистецтва – Chuck Norris System (раніше відому як Chun Kuk Do), заснувавши організацію United Fighting Arts Federation для поширення цього стилю по всьому світу.

Чак Норріс та Брюс Лі

За даними Grunge, чоловіки вперше зустрілися на Відкритому чемпіонаті США з карате 1967 року в Медісон-сквер-гарден. Там Лі показав свою майстерність, а Норріс здобув перемогу в турнірі.

Норріс дебютував у кінематографі наприкінці 1960‑х і здобув широку популярність завдяки ролям у фільмах бойового жанру. Його поява в культовому фільмі "Шлях дракона" (1972) поруч із Брюсом Лі стала визначальною для його кар'єри та сприяла закріпленню образу "справжнього майстра бойових мистецтв" в масовій культурі.

Саме в цій стрічці він зіграв антагоніста – майстра карате на ім'я Коулт. Кульмінацією фільму стала масштабна бойова сцена між героями Лі і Норріса в Колізеї в Римі – одну з найбільш впізнаваних у історії бойових мистецтв на екрані.

Як зазначають на ScreenRant, багато шанувальників сперечалися про те, хто переміг би у реальному бою, Чак Норріс чи Брюс Лі.

Насправді між ними не було справжнього серйозного бою. Під час їхніх тренувань траплялося лише невелике спарингування, яке обидва вважали далеко не справжнім поєдинком.

У документальному фільмі Брюс Лі: Прокляття дракона (1993) згадується участь Чака Норріса у тренуваннях разом із Брюсом Лі та у фільмі "Шлях Дракона".

