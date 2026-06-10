Футболіст збірної України перейшов у клуб земляка та ексзірок Тоттенгема

Євген Чеберко здійснив внутрішній для МЛС трансфер. Від липня 28-річний український захисник захищатиме кольори футбольного клубу Лос-Анджелес.

Про перехід за участі українського спортсмена стало відомо пізно ввечері 9 червня. Про подію повідомили офіційні ресурси ФК Лос-Анджелес.

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Що відомо про трансфер Чеберка?

Український футболіст підписав контракт з новим клубом. До Лос-Анджелеса Євген Чеберко перейшов на правах вільного агента, адже 30 червня у нього закінчується контракт з Коламбус Крю. За перехід виконавця збірної України уже колишній клуб гравця отримає додатковий слот для іноземного футболіста.

У Коломбус Крю 28-річний спортсмен грав з 2023 року. Разом з командою він брав тамтешнє чемпіонство у першому своєму сезоні.

Сезон у цій країні проходить за відмінною від загальноєвропейської моделлю "весна-осінь" і наразі у регулярному чемпіонаті МЛС зіграно лише 15 турів. Проте, як і переважна більшість інших, футбольна ліга США та Канади має перерву пов’язану з проведенням чемпіонату світу.

Євген Чеберко: що його очікує у новому клубі?

Під час завершальних тижнів контракту з Коломбус Крю українець не мав би змоги виступити. До Лос-Анджелеса він офіційно доєднається 13 липня, коли у заокеанській лізі відкриється трансферне вікно.

Зазначимо, що у новому клубі Чеберка виступає колишній захисник Полісся Артем Смоляков, а також екслідери англійського Тоттенгема – Уго Льоріс та Сон Хин Мін.

За збірну України Євген відіграв два поєдинки. Минули припав на червень 2025-го, коли тоді ще команда Сергія Реброва здолала Нову Зеландію (2:1) у товариському матчі.