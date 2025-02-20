Прокляття 20-го місця: Україна провалила одиночну змішану естафету на ЧС-2025 з біатлону

У швейцарському Ленцергайде триває чемпіонат світу з біатлону 2025. У четвер, 20 лютого, біатлоністи розіграли комплект нагород в одиночній змішаній естафеті.

Україну у вже другій естафеті програми ЧС-2025 з біатлону представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. Хоча спершу за синьо-жовту команду в одиночній змішаній естафеті повинні були бігти Христина Дмитренко та Віталій Мандзин, але тренерський штаб збірної вирішив змінити учасників, повідомляє 24 Канал.

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Погана гонка для України

Естафету для України розпочала Джима, яка напередодні в "індивідуалці" заїхала у топ-5 чемпіонату світу. На першому вогневому рубежі Юлія відстрілялась "чисто". На стійці Джима використала один додатковий патрон, а на передачі естафети "синьо-жовті" поступались лідерам зі Словенії, вже аж 45 секундами. Лише 20-та позиція для нашої команди.

Натомість Дудченко на обох стрільбах використав по одному додатковому патрону та не зміг покращити позицію України на передачі естафети. Український дует зберіг 20-ту сходинку. Однак відставання збільшилось ще на 17 секунд, але вже лідером гонки несподівано стала збірна Швейцарії.

Лідерці жіночої української збірної не вдалось підійняти команду вище. На останню передачу естафети Юлія передала її Дудченку знову ж таки 20-ю. Якесь прокляте місце у цій естафеті стала 20-та позиція, яку ніяк не могли покращити українці.

Після передостаннього та останнього вогневих рубежів Дудченко продовжував йти 20-м. Ця ж позиція була для України на фініші. Відставання від переможця склало 2 хвилини та 30 секунд.

Чемпіонами світу в одиночній змішаній естафеті стали біатлоністи з Франції. Срібні нагороди здобули норвежці, а топ-3 замкнули представники Німеччини.

Результат одиночної змішаної естафети ЧС-2025 з біатлону

1. Франція (0+7) 35:25,1

2. Норвегія (0+15) +5,7

3. Німеччина (0+4) +8,3

...

20. Україна (0+4) +2:30,5

У рамках чемпіонату світу з біатлону на прихильників цього зимового виду спорту чекають ще традиційні естафети та мас-старти. Завтра 21 лютого у біатлоністів день відпочинку. Натомість ЧС-2025 відновиться 22 лютого, коли відбудуться чоловіча та жіноча естафети.