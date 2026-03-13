Скандал перед ЧС-2026: Іран запропонував виключити США з турніру

Збірна Ірану різко відповіла на заяви про можливий пропуск чемпіонату світу-2026. У Тегерані заявили, що якщо хтось і має залишити турнір, то саме США.

Довкола майбутнього чемпіонату світу з футболу-2026 розгорівся політичний скандал. Іранська сторона заявила, що ніхто не має права усувати їхню команду від участі у турнірі, пише The Sun.

Як Іран відповів на заяву Трампа?

Конфлікт спалахнув після слів президента США Дональда Трампа, який припустив, що іранській команді варто пропустити турнір "заради власної безпеки", інформує People. Чемпіонат світу-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика.

У відповідь в Ірані заявили, що збірна чесно здобула путівку на мундіаль і має повне право виступити на турнірі. Там наголосили: жодна країна не може самостійно вирішувати, хто гратиме на чемпіонаті світу.

Ба більше, у Тегерані заявили, що якщо виникають сумніви щодо безпеки, то питання потрібно ставити до організаторів. Тому, за словами представників іранської сторони, у такому разі саме США варто відсторонити від турніру.

Участь Ірану у ЧС опинилася під загрозою

Скандал виник на тлі серйозної політичної напруги між США та Іраном. Через військовий конфлікт іранська влада навіть заявляла, що участь команди у чемпіонаті світу може бути неможливою через питання безпеки.

Водночас остаточного рішення поки немає. Ситуацію має розглядати ФІФА, адже організація традиційно наголошує на політичній нейтральності спорту.

Якщо Іран все ж не виступить на турнірі, ФІФА доведеться визначати команду, яка замінить його на чемпіонаті світу-2026.

Хто може замінити Іран?