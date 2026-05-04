Як Сенегал не можна: ФІФА попередила про дискваліфікацію збірних на чемпіонаті світу

До старту чемпіонату світу з футболу у США, Канаді та Мексиці залишилося трохи більше місяця. На турнірі діятимуть жорсткі правила ФІФА щодо поведінки гравців та тренерських штабів.

Організація хоче уникнути скандалу, який спалахнув на Кубку африканських націй за участі збірної Сенегалу. Тому команди попередили, що за демарш на них одразу чекає технічна поразка, пише The Touchline.

Що ФІФА змінила у правилах для збірних?

Команди-учасниці Мундіалю не зможуть на знак протесту проти рішень арбітрів чи з будь-яких інших причин достроково залишати поле, йти у підтрибунні приміщення чи відмовлятися продовжувати гру.

Такі дії ФІФА каратиме миттєвим присудженням збірній технічної поразки. Якщо ж до протесту вдасться окремий футболіст, йому буде продемонстровано пряму червону картку.

Чому на Мундіалі зробили правила суворішими?

Новий регламент затвердили, керуючись досвідом Кубка африканських націй, фінал якого був затьмарений демаршем збірної Сенегалу.

Після призначення пенальті у їхні ворота на користь Марокко гравці команди за вказівкою тренера Папа Тіава демонстративно залишили поле. Проти був тільки лідер і головна зірка Сенегалу Садіо Мане. Після тривалої павзи і розбірок футболісти повернулися, а Браїм Діас не забив з одинадцятиметрової позначки. В овертаймі Сенегал оформив перемогу 1:0.

Спершу у відповідь на скаргу марокканців Тіава покарали великим штрафом. Але згодом африканські футбольні органи ухвалили безпрецедентне рішення позбавити Сенегал титулу і присудити його Марокко. Трофей сенегальці так і не повернули.

Щоб уникнути подібних неприємних інцидентів, які не йдуть на користь іміджу футболу, ФІФА чітко прописала неприпустимість протестів.

Які ще зміни запровадили на чемпіонаті світу?

Як пише The Times, ще однією новою практикою на чемпіонаті світу стане пряма червона картка за те, що футболіст говоритиме щось судді чи іншим гравцям, прикриваючи рот рукою.

Це спосіб боротьби з проявами расизму, коли порушник намагається приховати зміст образи на адресу суперника. У плей-оф Ліги чемпіонів подібний інцидент трапився між Джанлукою Престіані з Бенфіки та Вінісіусом Жуніором з Реала, внаслідок чого і з'явилася ідея прописати покарання у правилах.

Втім ФІФА не лише посилює дисциплінарні санкції, але й робить зміни у бік їхнього зменшення. За інформацією BBC Sport, під час Мундіалю гравці менше ризикуватимуть перебрати жовтих карток: "гірчичники" згорятимуть після групового етапу та чвертьфіналів, що дозволить футболістам менше зазнавати дискваліфікації та не пропускати вирішальні матчі за трофей.