Наступного літа відбудеться історичний чемпіонат світу 2026 року з футболу. Вперше за час існування турнір прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.

Особлива увага прикута до США, адже вони прийматимуть більшу кількість матчів. Чемпіонат світу також не обходиться без політичної складової. 24 канал із посиланням на BBC розповідає про те, як політика Дональда Трампа впливає на мундіаль.

Читайте також Чи зіграє Ізраїль на ЧС-2026: країну хочуть відсторонити від футболу через воєнні злочини

Яка ситуація в США перед ЧС-2026?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово говорив про чемпіонат світу 2026 року, виділяючи при цьому Сполучені Штати Америки. Чиновник неодноразово заявляв, що за допомогою мундіалю світ зможе побачити США.

Ми приведемо світ до Сполучених Штатів Америки. Світ любить Америку, що б дехто не казав,

– сказав Інфантіно.

Проте ситуація у США напередодні чемпіонату світу-2026 напружена. У підсумку, чим ближче початок турніру, тим гостріше постає питання, якою країна буде під час мундіалю – гостинною, як вважає Інфантіно, чи ні.

Трамп та Інфантіно / Фото AP

Станом на зараз Дональд Трамп проводить агресивну політику, зростає політичне насильство та розгортаються війська у великих містах країни. Президент США проводить жорстку кампанію щодо імміграції.

Як пише BBC, наразі Сполучені Штати Америки знаходяться на межі розколу, можливо навіть занепаду. Події в країні вже впливають на те, яким буде чемпіонат світу у 2026 році.

Які проблеми ЧС-2026 через політику Трампа?

Першою проблемою, яка сталася внаслідок політики Дональда Трампа – це велике зростання цін на квитки. Перші квитки на чемпіонат світу-2026 вже надійшли у продаж – 4,5 мільйони вболівальників взяли участь у розіграші, щоб отримати право придбати перепустки на турнір.

Футбольна фанатська спільнота одразу негативно відреагувала на ціноутворення квитків на матчі чемпіонату світу. Хоча й ФІФА не оприлюднила офіційний прайс, але фани в інтернеті діляться інформацією про ціну квитків.

Квитки на перший матч турніру коштують від 560 доларів до 2235 доларів. Тоді як у 2022 році у Катарі на гру-відкриття ціна перепусток становила – від 55 до 618 доларів.

На фінал ЧС-2026 квитки коштують від 2030 до 6000 доларів. Як повідомляє The Athletic, ФІФА запровадила комісію у розмірі 15 відсотків від вартості квитків для продавця та покупця, перепроданих через офіційний сайт організації.

"MetLife Stadium", де відбудеться фінал ЧС-2026 / Фото CONMEBOL

Друга проблема – це затримка віз, що створює невизначеність, адже чимала кількість фанатів не зможе вчасно потрапити до США на турнір, аби підтримати свою національну збірну.

Раніше Катар запровадив спрощену систему отримання візи для відбудування країни під час чемпіонату світу у 2022 році. Тоді, як Сполучені Штати Америки не зробили цього.

Фанати повинні будуть стояти у тій самій черзі, що й звичайні відвідувачі США – що є великою проблемою. Це торкнеться вболівальників з країн Африки, Азії та Південної Америки.

Третьою проблемою стали протести у США, через які Дональд Трамп запровадив розгортання військ у великих містах. Відзначимо, що у багатьох з них відбудуться матчі чемпіонату світу-2026.

Протести у США / Фото BBC

Проте президент США пригрозив перенести ігри ЧС-2026 з "небезпечних міст". Трамп налаштований серйозно відбрати матчі мундіалю, щоб турнір був повністю безпечний.