Кюрасао допоміг Німеччині побити рекорд Мундіалів

Розгром дебютанта чемпіонатів світу Кюрасао у першому турі групового етапу Мундіалю-2026 був пов'язаний з Бразилією не лише через рахунок 7:1. Ця перемога ще й дозволила Бундестім відібрати у "пентакампеонів" одне почесне звання.

Виявилося, що на полях США, Канади та Мексики Німеччина і Бразилія ведуть поки заочну боротьбу за бомбардирську велич. Одна з цих збірних за підсумками чемпіонату зможе похвалитися тим, що є найбільш результативною в історії світових першостей, пише 24 Канал.

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Скільки голів мають Німеччина і Бразилія на чемпіонатах світу?

Після того, як у сітці воріт голкіпера Кюрасао побувало 7 м'ячів, загальний гольовий доробок збірної Німеччини на усіх чемпіонатах світу (з урахуванням виступів як Західної Німеччини, так і команди об'єднаної країни) складає 239 результативних ударів.

Рекорд до цього утримувала Бразилія, у якої після голу Вінісіуса Жуніора Марокко в першому турі стало 238 м'ячів.

Цікаво, що німцям не заважає лідирувати навіть той факт, що вони взяли участь у меншій кількості Мундіалів: ні у 1930, ні у 1950 роках їх у фінальній частині не було, натомість Бразилія від самого старту турніру не пропустила жодного розіграшу.

Для німців найкращим чемпіонатом був той, що відбувся у 1954 році. Тоді Бундестім наколотили суперникам аж 25 голів. У бразильців рекорд стався на домашньому турнірі 1950-го року, коли вони відзначилися 22 рази, але так і не стали чемпіонами, програвши Уругваю у знаменитій "трагедії на Маракані".

Хто переслідувачі німців і бразильців?

Втрутитися у цю боротьбу гігантів комусь буде складно ще принаймні років 40-50. Адже третя у бомбардирському списку Аргентина має лише 152 голи – відставання у понад 80 м'ячів.

На четвертому місці Франція, "Ле Бльо" відзначалися 136 разів. А замикає чільну п'ятірку чотириразовий чемпіон Італія, яка не може збільшити свій доробок у 128 голів ось вже третій чемпіонат світу поспіль – бо банально не потрапляє до фінальної стадії.