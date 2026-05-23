Найсильніша хокейна збірна світу зганьбилася у матчі з Латвією

Збірна США зазнала шокуючої поразки від Латвії на чемпіонаті світу-2026 з хокею. Чинні чемпіони світу та Олімпійських ігор поступилися з рахунком 2:4 та ускладнили собі шлях до плейоф.

Американці підходили до матчу в статусі фаворита, однак латвійська команда видала один із найкращих поєдинків за останні роки. Для США ця невдача стала справжнім ударом посеред групового етапу, передає 24 Канал.

Як Латвія перемогла США?

Латвійці з перших хвилин нав'язали чинним чемпіонам світу агресивний хокей та ефективно використали свої моменти. Першу шайбу балтійці закинули на 8-й хвилині стартового періоду.

У другій двадцятихвилинці американці зрівняли рахунок. Однак у третьому періоді Латвія несподівано перевернула гру на свою користь, закинувши ще двічі. США скоротили відставання до мінімуму і пішли ва-банк, за що були покарані шайбою у порожні ворота.

У підсумку матч завершився сенсаційною перемогою Латвії з рахунком 4:2. Американці вкотре провалили гру в захисті та не змогли врятуватися навіть завдяки індивідуальній майстерності своїх хокеїстів та подвійної переваги за кидками.

Чинні чемпіони ризикують залишитися без плейоф

Після чергової поразки США опинилися поза зоною плейоф у своїй групі. Турнірне становище американців стало однією з головних несподіванок чемпіонату світу-2026. Наразі Америка посідає 5 місце у турнірній таблиці своєї групи, пише Flashscore. Чинні олімпійські чемпіони вже програли три матчі на цьому турнірі.

Натомість Латвія суттєво підвищила свої шанси на вихід до чвертьфіналу та продовжує боротьбу за історичний результат. Зараз балтійська команда посідає прохідне 4 місце.

Для збірної США наступні матчі можуть стати вирішальними у битві за виживання на турнірі.