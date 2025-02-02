Провал на останньому етапі: Україна втратила шанс на медаль у чоловічій естафеті на ЧЄ-2025

Чемпіонат Європи-2025 з біатлону добіг до свого завершення. Чоловіча естафета закривала програму континентальної першості.

У неділю, 2 лютого, на ЧЄ-2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча естафета. На старт останньої гонки турніру вийшла 21 команда, пише 24 Канал.

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Як виступила в естафеті українська команда

Україну в естафеті представляв квартет у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Антона Дудченка і Тараса Лесюка. Наші біатлоністи змагалися під номером 4.

Стартером нашої команди був Артем Тищенко, який на чемпіонаті Європи став одним з найвлучніших спортсменів. Не схибив Артем і в останній гонці турніру. 31-річний українець закрив усі мішені. На жаль, у Тищенка не вистачило сил на всю дистанцію. На першій передачі естафети він був четвертим з відставанням 16.7 секунд від лідера.

На трьох наступних етапах бігли представники команди А збірної України. Віталій Мандзин з першого вогневого рубежу вийшов другим. На другій стрільбі він використав один додатковий патрон. З відставанням у 1:06.4 Віталій передав естафету на третьому місці.

Гонку продовжив Антон Дудченко. 28-річний біатлоніст використав чотири додаткові патрони та передав естафету четвертим.

Фінішер збірної України Тарас Лесюк провалив стрільбу. Він використав шість додаткових патронів та заробив два кола штрафу. У підсумку Україна завершила естафету на восьмому місці.

Переможцем чоловічої естафети ЧЄ-2025 стала команда Норвегія, яка продемонструвала влучну стрільбу. "Срібло" дісталося збірній Німеччини, а "бронза" – Франції.

Результат чоловічої естафети на ЧЄ-2025

1. Норвегія (0+1) 1:16:00.1

2. Німеччина (1+12) +2:06.9

3. Франція (2+17) +2:36.2

…

8. Україна (2+11) +4:17.6

Біатлонний сезон подовжить чемпіонат світу-2025, який відбудеться у швейцарському Ленцергайде. Першість триватиме з 12 по 23 лютого.