Жіноча естафета на ЧЄ-2025 з біатлону: які місця посіли українки

У неділю, 2 лютого, відбулися дві естафетні гонки на чемпіонаті Європи-2025 з біатлону. Першими бігли жінки.

В італійському Мартель-валь-Мартелло підходить кінця чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Однією з останніх гонок стала жіноча естафета, пише 24 канал.

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Як виступили українки в естафеті

Без невдач під час гонки не обійшлось. Олександра Меркушина на стрільбі стоячи заробила для України коло штрафу, що ускладнило процес потрапляння на високі позиції. Загалом українські біатлоністки використали 17 додаткових патронів.

Переможницею естафети стала німецька команда.

Результати жіночої естафети на ЧЄ-2025:

1. Німеччина (0+9)

2. Франція (1+11)

3. Італія (1+9)

4. Болгарія (0+6)

5. Австрія (1+11)

6. Швеція (1+10)

...

8. Україна (1+17)

Відзначимо, що 2 лютого ще відбудеться чоловіча естафета. Вона запланована на 14:45 за київським часом.