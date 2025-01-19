З надіями на медалі: визначився склад чоловічої збірної України на ЧЄ-2025 з біатлону
- Тренерський штаб визначив склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи-2025 з біатлону, що пройде в Італії в кінці січня.
- До складу увійшли Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.
- ЧЄ-2025 триватиме з 29 січня по 2 лютого після шостого етапу Кубка світу в Антгольці.
Наприкінці січня в Італії стартує чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди.
У програмі чемпіонату Європи-2025 з біатлону відбудуться три гонки за участю чоловіків. Збірна України планує взяти на континентальну першість вісім біатлоністів, пише 24 Канал з посиланням на Biathlonnews.
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Хто з українців поїде на чемпіонат Європи
Особисті гонки (спринт та персьют) пропустять лідери збірної України. Натомість за "синьо-жовтих" виступатимуть Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико та Артем Тищенко.
В останній день чемпіонату відбудеться чоловіча естафета. Тренери планують залучити найсильніших наших біатлоністів. У ній точно виступлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Кандидатура четвертого учасника визначиться згодом.
Склад збірної України: Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.
Зазначимо, що перед чемпіонатом Європи відбудеться шостий етап Кубка світу в Антгольці.
Після нього біатлоністи вирушать до Мартел-валь-Мартелло. Там 29 січня розпочнеться ЧЄ-2025, який триватиме до 2 лютого.
Програма ЧЄ-2025 з біатлону
- 29 січня (11:30) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 29 січня (15:30) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 31 січня (11:45) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 31 січня (15:15) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 1 лютого (14:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 1 лютого (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 2 лютого (11:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 2 лютого (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометрів