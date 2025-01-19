З надіями на медалі: визначився склад чоловічої збірної України на ЧЄ-2025 з біатлону

Наприкінці січня в Італії стартує чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди.

У програмі чемпіонату Європи-2025 з біатлону відбудуться три гонки за участю чоловіків. Збірна України планує взяти на континентальну першість вісім біатлоністів, пише 24 Канал з посиланням на Biathlonnews.

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Хто з українців поїде на чемпіонат Європи

Особисті гонки (спринт та персьют) пропустять лідери збірної України. Натомість за "синьо-жовтих" виступатимуть Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико та Артем Тищенко.

В останній день чемпіонату відбудеться чоловіча естафета. Тренери планують залучити найсильніших наших біатлоністів. У ній точно виступлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Кандидатура четвертого учасника визначиться згодом.

Склад збірної України: Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Зазначимо, що перед чемпіонатом Європи відбудеться шостий етап Кубка світу в Антгольці.

Після нього біатлоністи вирушать до Мартел-валь-Мартелло. Там 29 січня розпочнеться ЧЄ-2025, який триватиме до 2 лютого.

Програма ЧЄ-2025 з біатлону