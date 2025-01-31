Лише одна українка у топ-15: хто став чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

В італійському Мартелл-валь-Мартелло відбулась перша із двох спринтерських гонок, які є у програмі чемпіонату Європи з біатлону 31 січня. Першими на італійську трасу вийшли жінки.

У жіночому спринті Україна мала представництво у вигляді п'яти біатлоністок, Найкращий результат серед українок показала 20-річна Олександра Меркушина, яка показала чисту стрільбу, фінішувавши 12-ю, повідомляє 24 Канал.

До теми Склад збірної України на спринтерські гонки чемпіонату Європи з біатлону

Одна із українок була дискваліфікована

Меркушина-молодша стала єдиною українською біатлоністкою, яка фінішувала у топ-20 найкращих. Одразу на 21-й позиції розташувалась її старша сестра Анастасія, яка одного разу схибила на стійці.

Лілія Стеблина показала ідентичну стрільбу, як і Анастасія Меркушина, але у фінальному протоколі стала лише 32-ю. Дарина Чалик не заїхала навіть у топ-50. А от Анна Кривонос була дискваліфікована після невдалих стрільб.

Чемпіонкою Європи з біатлон у спринті стала шведка Анна-Карін Гайденберг. "Срібло" здобула француженка Амадін Менжен, а топ-36 замкнула досвідчена Байба Бендіка із Латвії.

Результати жіночого спринту Євро-2025 з біатлону

1. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0) 21:43,1

2. Амандін Менжен (Франція, 1+0) +49,3

3. Байба Бендіка (Латвія, 0+2) +49,4

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12. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19,4

21. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:46,2

32. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:08,4

55. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +2:50,1

DSQ Анна Кривонос (Україна)

Вже о 15:15 (за Києвом) на італійську трасу вийдуть чоловіки, які теж позмагаються за медалі у спринті.