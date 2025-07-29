"Я знаю цю справу": Харлан розповіла про професійні плани після завершення кар'єри

Ольга Харлан у 2024 році стала абсолютною рекордсменкою в історії Олімпійських ігор серед спортсменів, які представляли Україну. В її колекції є шість медалей найпрестижніших мультиспортивних змагань.

Наразі невідомо, чи буде вона брати участь в ОІ-2028. Українська фехтувальниця ще не визначилася остаточно, але зізналася, що вже має професійні плани після завершення кар'єри, повідомляє 24 Канал із посиланням на АкТИвні.

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Чим займатиметься Харлан після завершення кар'єри?

Титулована спортсменка хоче стати тренеркою. Вона вже двічі їздила на змагання в такому статусі та бачить себе у майбутньому саме наставницею у спорті, якому присвятила життя.

"Відверто кажучи, так, бачу себе тренером. Я буду така, можна сказати, сувора та вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені потрібно розуміти, що не всі такі, як я. Можу сказати, що не 100% я буду класним тренером, тому що не всі класні спортсмени стають класними тренерами.

Але я, якщо чесно, думаю про це. Це такі сумніви в собі, як завжди. Але заспокоюю себе тим, що я знаю цю справу, я уявляю себе на доріжці, як би я хотіла бачити ту чи іншу спортсменку", – сказала Харлан.

До слова. Ольга Харлан пропустила ЧС-2025 з фехтування, який завершиться 30 липня. Востаннє вона змагалася у грудні 2024 року на етапі Гран-прі в Орлеані, де вилетіла у другому колі турніру.

Нагадаємо, що Влада Харькова здобула "золото" на чемпіонаті світу з фехтування на шпазі у Тбілісі. Вона стала першою чемпіонкою з України в особистих змаганнях за останні 22 роки, яку не звати Ольга Харлан.