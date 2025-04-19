Білодід пояснила відсутність на ЧЄ з дзюдо: чи пов'язано це з футболом

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2019 Дар'я Білодід пояснила свою відсутність на чемпіонаті Європи з дзюдо. Спортсменка відповіла, чи пов'язана причина з її футбольною кар'єрою.

Нещодавно Дар'я Білодід дебютувала за жіночу команду Металіста 1925. У той же час стало відомо, що дзюдоїстка не візьме участь у чемпіонаті Європи-2025 з дзюдо.

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Чому Білодід пропустить турнір

Дар'я зазначила, що їй смішно читати новини, адже причина прихована не у футболі, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Дар'ї Білодід.

Дорогі ЗМІ, моя відсутність на чемпіонаті Європи з дзюдо ніяк не пов'язана з футболом. І в футбол я не перейшла. Я була, є і буду дзюдоїсткою. Моя поява у футболі тимчасова. Прошу не додумувати те, чого немає,

– написала Дар'я Білодід.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Також вона тричі тріумфувала на континентальних першостях.