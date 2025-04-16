Тренер Борнмута пояснив відсутність Забарного у стартовому складі

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився щодо Іллі Забарного поза стартовим складом на матч. Він зазначив, що йому стає все важче робити вибір.

У понеділок, 14 квітня, відбулися матчі 32-го туру чемпіонату Англії. В одному з них Борнмут переміг Фулхем з рахунком 1:0, однак українець Ілля Забарний опинився поза стартовим складом.

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Як Іраола пояснив відсутність Забарного

Тренер Борнмута зазначив, що, коли у команди є доступні центральні захисники, завжди важко приймати рішення, пише 24 канал з посиланням на BBC.

Маркос, Дін і Заба дуже добре виступають цього сезону, тож було складно залишити Забу поза грою. Я вважав, що ця гра підходить Маркосу, він дуже добре діє при пресингу, у побудові атак і у грі проти гравців між лініями. Після жовтої картки я не хотів ризикувати,

– сказав Андоні Іраола.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 33 матчі за Борнмут.

Відзначимо, що у наступному протистоянні "вишні" зійдуться з Крістал Пелес. Матч відбудеться 19 квітня.