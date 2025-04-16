Тренер Борнмута пояснив відсутність Забарного у стартовому складі
- Ілля Забарний залишився поза заявкою на матч Борнмута проти Фулхема, хоча команда перемогла 1:0.
- Тренер Андоні Іраола пояснив, що вибір складу стає важким через хорошу форму інших центральних захисників.
- У сезоні-2024/2025 Забарний зіграв 33 матчі за Борнмут, наступний матч відбудеться 19 квітня проти Крістал Пелес.
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився щодо Іллі Забарного поза стартовим складом на матч. Він зазначив, що йому стає все важче робити вибір.
У понеділок, 14 квітня, відбулися матчі 32-го туру чемпіонату Англії. В одному з них Борнмут переміг Фулхем з рахунком 1:0, однак українець Ілля Забарний опинився поза стартовим складом.
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Як Іраола пояснив відсутність Забарного
Тренер Борнмута зазначив, що, коли у команди є доступні центральні захисники, завжди важко приймати рішення, пише 24 канал з посиланням на BBC.
Маркос, Дін і Заба дуже добре виступають цього сезону, тож було складно залишити Забу поза грою. Я вважав, що ця гра підходить Маркосу, він дуже добре діє при пресингу, у побудові атак і у грі проти гравців між лініями. Після жовтої картки я не хотів ризикувати,
– сказав Андоні Іраола.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 33 матчі за Борнмут.
Відзначимо, що у наступному протистоянні "вишні" зійдуться з Крістал Пелес. Матч відбудеться 19 квітня.