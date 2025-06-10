Легенда Динамо розніс братів Суркісів через керування клубом
- Олег Лужний в автобіографічній книзі розкритикував братів Суркісів за їхню нездатність керувати клубом Динамо.
- Лужний розповів про незгоду з Ігорем Суркісом щодо складу команди та критикував їхню втручання у тренувальний процес.
- Лужний вважає, що брати Суркіси не знають, як правильно керувати клубом, і рекомендує віддавати повноваження професіоналам.
Ексгравець Динамо Олег Лужний в автобіографічній книзі розкритикував братів Суркіс. Все через їх невміння керувати клубом.
У сезоні-2010/2011 Олег Лужний виконував обов'язки головного тренера Динамо. У своїй книзі він розповів про роботу з Ігорем та Григорієм Суркісами, пише 24 канал з посиланням на "Трибуну".
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Лужний про Суркісів
Він розповів, що у Динамо існувала традиція, коли перед матчем президент клубу Ігор Суркіс телефонував, щоб обговорити стартовий склад і ця практика продовжувалася й перед зустріччю з Карпатами. Того разу президент запропонував зміни в центрі оборони.
Я вважав оптимальним варіант із Хачеріді та Алмейдою – їхня взаємодія була бездоганною, а фізична форма перевершувала конкурентів. Проте Ігор Михайлович мав власне бачення,
– сказав Лужний.
Він також вважає, що Суркісам не дуже подобалося, що Олег не завжди погоджувався з ними – частенько дискутував і сперечався.
"Брати ж Суркіси давно керували клубом, працювали поруч із Лобановським, а тому вважали, що у футболі для них немає секретів. Насправді вони й гадки не мали, як має функціонувати футбольний механізм, як правильно керувати клубом, як віддавати повноваження професіоналам й питати про результат замість того, щоб лізти в справи, в яких вони не компетентні. Ніколи не зрозумію, як людина, яка не бачить повної картини тренувального процесу, може думати, що знає, кого варто ставити до стартового складу", – додав Олег Лужний.
Відзначимо, що книжка ексфутболіста "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу" вийшла у червні цього року.