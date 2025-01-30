Матч клубу УПЛ на зборах завершився достроково: відео скандального епізоду

Одеський Чорноморець продовжує готуватися до відновлення Української Прем'єр-ліги на тренувальному зборі в Туреччині. Зранку 30 січня команда Олександра Бабича проводила черговий контрольний поєдинок, який закінчився скандалом.

Суперником "моряків" була Кішварда. Команди майже повністю дограли матч, але врешті-решт його не вдалося цивілізовано завершити через позицію угорського колективу, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Чорноморця.

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Чому не дограли поєдинок

Чорноморець поступався з рахунком 1:2. Вже в компенсований час одесити отримали право пробити пенальті через гру рукою футболіста Кішварди у штрафному майданчику.

Гравці угорської команди категорично не погодилися з цим рішенням судді. Вони вважали, що арбітр мав зафіксувати фол в атаці, адже перед цим футболіст Чорноморця підштовхнув суперника у спину.

Проте звичайним обуренням все не обійшлося. Угорці показово залишили поле, тож удар з 11-метрової позначки Ярослав Кисіль завдавав уже в порожні ворота.

Дивіться відео скандального епізоду в матчі Чорноморець – Кішварда (початок о 2:02:20)

Нагадаємо, що першу частину сезону в УПЛ одеський Чорноморець закінчив на 15-му місці в турнірній таблиці. Свою першу офіційну гру у 2025 році команда Олександра Бабича проведе 21 лютого на виїзді проти Колоса.