З 20 по 24 серпня у бразильському Ріо-де-Жанейро тривав чемпіонат світу з художньої гімнастики. В останній день фіналів Україна була представлена у п'ятьох фіналах.

До трьох з них в індивідуальних змаганнях відібралася лідерка "синьо-жовтих" Таїсія Онофрійчук. Для неї це був перший чемпіонат світу в кар'єрі й вона гучно про себе заявила на турнірі, повідомляє 24 Канал.

Як Онофрійчук виборола медаль на ЧС?

17-річна киянка спочатку посіла четверту сходинку у вправах з булавами, а згодом – шосту у вправах з обручем. Проте без медалей юна зірка не залишилася.

Таку бажану нагороду вона виборола у вправах зі стрічкою. Онофрійчук посіла третє місце, здобувши першу медаль для України на світовій першості в цій дисципліні за десять років.

Українка фінішувала з результатом 29,100 бала. Вона поступилася лише болгарці Стілані Ніколовій та німкені Дар'ї Варфоломєєвій, які здобули "срібло" та "золото" відповідно.

Як Онофрійчук здобула "бронзу" на ЧС: дивіться відео

Довідка. Востаннє на подіум від України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою підіймалася Ганна Різатдінова. Вона у 2015 році також здобула бронзову нагороду.

Нагадаємо, що до цього Таїсія Онофрійчук виграла ще одну медаль. Вона у складі збірної України стала бронзовою призеркою в командному багатоборстві.