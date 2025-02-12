"Динаміт" розповів, завдяки чому зможе здолати Усика в реванші

Уже в суботу, 22 лютого, Даніель Дюбуа проведе захист чемпіонського пояса IBF. Він буде битися з новозеландським претендентом Джозефом Паркером.

Напередодні цього поєдинку британський боксер випромінює абсолютну впевненість. Він, як і його опонент, сконцентрований на найближчому протистоянні, але тримає у голові й битву з Олександром Усиком.

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Дюбуа прагне реваншу

Дюбуа заявив про бажання провести реванш з українським об'єднаним чемпіоном світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports. Британець розповів, що він зміг значно спрогресувати після першого поєдинку з Усиком і впевнений, що цього разу зможе його здолати.

"Я стаю кращим і вдосконалююся. Кажуть, що коли виграєш титул чемпіона світу, то вдосконалюєшся. Я відчуваю, що це відбувається зі мною. Я готовий показати, на що здатен і перемогти будь-кого, кого поставлять переді мною. На наступний поєдинок я вийду набагато кращим, ніж був у бою проти Джошуа.

Ми всі в певний момент дорослішаємо. Давайте прокрутимо все назад. Я готуюся до свого наступного бою, але готовий з Усиком битися хоч зараз", – сказав Дюбуа.

Довідка. Олександр Усик і Даніель Дюбуа билися один з одним у серпні 2023 року. Тоді українець нокаутував "Динаміта" в дев’ятому раунді.

Очікується, що переможець майбутнього поєдинку Дюбуа – Паркер вийде на ринг з українським чемпіоном, щоб провести бій за абсолют.