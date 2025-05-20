Це буде як коронація, – Дюбуа видав самовпевнений спіч щодо реваншу з Усиком

Вже цього літа в надважкій ваговій категорії буде визначено ім'я абсолюта. За це звання битимуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Очне протистояння між чинними чемпіонами світу відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Наразі вся боксерська спільнота обговорює майбутню битву, в якій здебільшого фаворитом вважає українського бійця.

До теми Непереможний супертяж зробив відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Дюбуа налаштований на домінацію в рингу

З такими прогнозами не погоджується безпосередньо володар пояса IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN. "Динаміт" зухвало висловився щодо реваншу з Олександром Усиком, у якому впевнений, що зможе завдати українцю першої поразки на професійному рівні.

"Для мене це помста, але це все вже в минулому. Я дуже хочу виграти пояси. Я хочу зачистити цей дивізіон, щоб закріпити свою спадщину. Перемога над Усиком – це те, чого я справді прагну.

Я переможу. Просто та зрозуміло. Я маю перемогти будь-якими необхідними засобами. Нокаутом – чого б це не коштувало, але я хочу нокаутувати його. Ми переможемо. Це буде як коронація. План полягає в тому, щоб продовжувати перемагати. Зберегти свій титул і йти далі, наскільки це можливо", – сказав Дюбуа.

Довідка. Перший бій між боксерами відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він віддав належне прогресу британця, але не вірить у його перемогу.