Дюбуа має провести обов'язковий захист титулу у бою проти Чісори

IBF зобов'яже Даніеля Дюбуа провести обов'язковий захист титулу проти Дерека Чісори. Реванш проти Олександра Усика відтепер стоїть під питанням.

The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

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Реванш з Усиком під питанням

IBF 22 квітня офіційно зобов'яже Даніеля Дюбуа провести обов'язковий захист титулу у бою проти Дерека Чісори, пише 24 канал з посиланням на Ring Magazine.

Ми запланували повідомити Дюбуа та Чісору про початок переговорів щодо обов’язкового захисту титулу 22 квітня.Часу на проведення відбіркового бою недостатньо, оскільки обов’язковий захист титулу Дюбуа має відбутися до 21 червня. Якщо Даніель вирішить об’єднувати титули, це матиме пріоритет над обов’язковим захистом,

– зазначили в IBF.

Даніель Дюбуа став чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі у 2024 році після перемоги над Ентоні Джошуа нокаутом у вересні. Тоді Олександр Усик відмовився від свого пояса та британські боксери змагалися за нього. Перед цим "Динаміт" здобув важливі перемоги над Джарреллом Міллером і Філіпом Хрговичем, що зміцнило його позиції у дивізіоні. ​

У лютому 2025 року Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером, але бій було скасовано через хворобу британця. Замість "Динаміта" на ринг вийшов Мартін Баколе.

41-річний Дерек Чісора на початку лютого переміг Отто Валліна

Довідка. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.

Нагадаємо, що в українській команді різко відреагували на оголошену дату реваншу українця таа британця. Олександр Красюк зазначив, що остаточне рішення про наступний бій Усика ще не ухвалене.