"Я тільки захищався": футболіст Колесник вперше прокоментував побиття військовослужбовця ТЦК

Колишній гравець Колоса Данило Колесник пояснив скандальне відео, на якому він б'є людину у військовій формі. Футболіст спробував виправдатися тим, що нібито вступився за іншого.

Колесник у дописі на своїй сторінці в інстаграмі стверджує, що не нападав першим і не переховувався від закону.

Дивіться також Ставив на місце п'яних росіян: що відомо про футболіста, який побив військовослужбовця ТЦК

Що розповів Колесник про інцидент з ТЦК?

За словами футболіста, він просто заступився за людину, на яку військовослужбовці ТЦК нібито навмисно наїхали машиною та застосували неправомірні дії. На підтвердження своїх слів він надав відео з камер спостереження.

Я — спортсмен. Усе моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротися — чесно, відкрито і за правилами. Представники ТЦК в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження. Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агрессіі. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності. Навпаки — я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували,

– пояснив ситуацію Колесник.

Що кажуть про Колесника у поліції?