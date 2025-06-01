Лозан пробився до чвертьфіналу Гран-прі WBC: відео епічного нокауту

У п'ятницю, 20 червня, Данило Лозан провів бій 1/8 фіналу на Гран-прі WBC. Його суперником став Ерік Басран.

Українець Данило Лозан продовжив свою безпрограшну серію на турнірі Гран-прі WBC. У другому раунді він здолав Еріка Басрана, пише 24 канал.

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Лозан запалює на турнірі

У протистоянні за вихід у чвертьфінал український боксер здобув дострокову перемогу над суперником технічним нокаутом. Це трапилося у третьому раунді.

До цього суперник тричі опинявся у нокдауні та рефері був вимушений зупинити поєдинок.

Це вже друга поспіль перемога Лозана на турнірі. У першому бою він переміг узбека Камронбека Ешматова одноголосним рішенням суддів.

Нокаут Лозана: дивіться відео

Довідка. У Гран-прі WBC беруть участь 128 боксерів із 41 країни світу. Змагання проходять у чотирьох вагових категоріях. Наразі турнір вважається одним з наймасштабніших боксерських проєктів.

Відзначимо, що у Гран-прі WBC також беруть участь Максим Молодан і Дмитро Рибалко, які також здобули перемоги в останніх матчах.