У зірки російського тенісу стався нервовий припадок після драматичної поразки: відео безумства

У п'ятницю, 25 липня, відбулися матчі 1/4 фіналу на турнірі серії ATP 500 у Вашингтоні. В одному з них Данило Медведєв зустрічався з Корентеном Муте.

Росіянин вважався однозначним фаворитом поєдинку, проте не зміг це довести на корті. Він зазнав поразки у трьох сетах з рахунком 6:1, 4:6, 4:6, інформує 24 Канал.

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Як у Медведєва вчергове "потік дах"?

Після переконливої першої партії експерша ракетка світу несподівано програв другу, не захистивши свою подачу в десятому геймі. Тож доля зустрічі вирішувалася у третьому сеті.

Його організатори перервали через спеку за рахунку 5:4 на користь французького тенісиста. Ця пауза пішла на користь 59-й ракетці світу, який після поновлення гри одразу зробив брейк та закрив поєдинок.

Корентен Муте реалізував матчбол з третьої спроби. Вирішальний розіграш став окрасою не лише матчу, а й усього турніру.

Як Муте закрив гру з Медведєвим: дивіться відео

Одразу після програшу драматичного розіграшу в росіянина вже традиційно здали нерви. Спочатку він жбурнув ракетку в бік трибун, а вже після рукостискання з переможцем намагався розбити керамічну пляшку для води.

Як у Медведєва "потік дах": дивіться відео

До слова. Данило Медведєв не виграв жодного трофея з травня 2023 року. Наразі він є 14-ю ракеткою світу.

Нагадаємо, що лише у цьому році росіянин декілька разів зривався на корті. Зокрема, він влаштував істерику на турнірі в Дубаї, коли звинуватив єгипетського суддю в русофобії.