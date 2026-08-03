"Поки він цього не досягне, не заспокоїться": перший наставник Явгусишина назвав ціль українця

Данило Явгусишин вже тричі здобував перемоги на турнірах Basho і стрімко наближається до титулу першого в історії України йокодзуни – найвищого майстра сумо. Тренер, з яким Аонішікі починав свій шлях, впевнений, що його експідопічному це до снаги.

Важа Даіаурі, який відкрив талант Данила у Вінниці, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вказав на те, що Явгусишин може здобувати перемоги навіть із травмою. До осені він має залікувати пошкодження остаточно – і шанси на отримання рангу йокодзуни зростуть.

Яку мету ставить перед собою Явгусишин у сумо

На думку Даіаурі, Данила відрізняють від багатьох бійців такі риси характеру як впертість, наполегливіть і цілеспрямованість. Українець вміє не зважати на труднощі, коли йдеться про досягнення того, що він собі запланував. Саме тому навіть біль у нозі не завадив йому тріумфально повернутися на Basho в Нагої, вигравши третій Кубок Імператора.

Так було завжди, ще коли він жив і боровся в нас, у Вінниці. Зараз я бачив, як йому важко, але він не здавався. Певен, до вересневого турніру в Токіо Данило теж відновиться та демонструватиме свою найкращу боротьбу. Він має мету – стати йокодзуною. Певен, поки він цього не досягне, не заспокоїться,

– розповів тренер.

Яким є Данило Явгусишин поза спортом

Зосередженість на меті та бійцівський дух – не єдині визначальні якості Аонішікі. Важа Даіуарі також поділився, що Данило має те, що притаманно не кожному успішному спортсмену – виключну порядність.

За словами коуча, Явгусишин пам'ятає людей, які доклали зусиль задля його становлення та розвитку, і відчуває до них вдячність. Наставник зізнається, що деякі з його вихованців стали чемпіонами світу, але забули про тренера чи навіть публічно з ним конфліктують. Натомість Явгусишин залишається людяним, які б вершини йому не підкорювались.