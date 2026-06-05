Данія – Україна: о котрій годині дивитися онлайн матч

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера випробує себе та команду в наступному товариському поєдинку. Суперником українських футболістів стане збірна Данії.

Збірна України перевірятиме свої сили 7 червня в місті Оденсе, Данія. Про точний час початку матчу розповість 24 Канал.

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О котрій годині починається матч Данія – Україна?

Товариська зустріч між збірними Данії та України стартує о 19:30 за київським часом.

Для команди України під керівництвом Андреа Мальдери це вже другий червневий спаринг – після недавньої перемоги над Польщею.

Чому Україна грає з Данією?

Обидві збірні не змогли пробитися на Чемпіонат світу-2026: Україна поступилася Швеції у плей-оф, а Данія програла Чехії. Зараз команди проходять етап оновлення складу та готуються до осінніх матчів Ліги націй.

Як збірна України зіграла з Польщею?

Національна збірна України з футболу здобула перемогу над збірною Польщі з рахунком 0:2 у товариському матчі. Поєдинок відбувся 31 травня на стадіоні "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Ця гра стала дебютною для італійського тренера на чолі "синьо-жовтих" після відставки Сергія Реброва.

На 34-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок, пробивши з-за меж штрафного майданчика після передачі Віктора Циганкова. А вже на 44-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу, замкнувши простріл того ж Циганкова.

Для 36-річного гравця це став 47-й гол за збірну, що наблизило його до рекорду Андрія Шевченка (48 голів).