Знищив суперника та згадав Зеленського: Донченко здобув шалену перемогу в UFC

Боєць напівсередньої ваги у ММА (до 77 кілограмів) Даніїл Донченко провів черговий поєдинок у UFC. Наш земляк виступив на турнірі у Баку.

В азербайджанській столиці проходить турнір UFC Fight Night. Про результат битви 24-річного українського спортсмена повідомляє 24 Канал.

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Як склався бій Донченко – Берггрен?

У першому раунді суперник українця Теодор Берггрен (8-3) більше концентрувався на ударах по голові, тоді як Донченко (13-2) приділяв увагу переважно ударам по ногах та тулубу.

У другій п’ятихвилинці це дало свої плоди. Берггрен, вочевидь, остерігався важких ударів по "нижніх" поверхах. Однак уже на початку раунду пропустив удар хай-кіком у голову. Після короткого добивання рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Момент нокауту у бою Донченко – Берггрен: дивіться відео

Згодом Донченко додав трохи шоу під час спілкування з репортером UFC Майклом Біспінгом.

Емануель Макрон та Володимир Зеленський великі друзі. Дайте мені бій на UFC у Франції,

– сказав Донченко під час короткого інтерв’ю в октагоні.

Зазначимо, що наш земляк не отримав значних видимих пошкоджень, але після бою накульгував, оскільки багато разів пробив лівою ногою.

Що далі для українця?

Тепер Даніїл має непогані шанси на потрапляння у топ-15 напівсередньої ваги UFC. На 10-му місці там знаходиться ще один українець Ярослав Амосов.

Турнір у Парижі, де хоче битись Донченко, відбудеться 5 вересня. Місце проведення – Accor Arena.