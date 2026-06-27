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Sport News 24 Інші види спорту Знищив суперника та згадав Зеленського: Донченко здобув шалену перемогу в UFC
27 червня, 17:50
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Знищив суперника та згадав Зеленського: Донченко здобув шалену перемогу в UFC

Олександр Щербатих

Боєць напівсередньої ваги у ММА (до 77 кілограмів) Даніїл Донченко провів черговий поєдинок у UFC. Наш земляк виступив на турнірі у Баку.

В азербайджанській столиці проходить турнір UFC Fight Night. Про результат битви 24-річного українського спортсмена повідомляє 24 Канал

Дивіться також Амосов тріумфально здобув другу перемогу в UFC та станцював у клітці 

Як склався бій Донченко – Берггрен?

У першому раунді суперник українця Теодор Берггрен (8-3) більше концентрувався на ударах по голові, тоді як Донченко (13-2) приділяв увагу переважно ударам по ногах та тулубу. 

У другій п’ятихвилинці це дало свої плоди. Берггрен, вочевидь, остерігався важких ударів по "нижніх" поверхах. Однак уже на початку раунду пропустив удар хай-кіком у голову. Після короткого добивання рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. 

Момент нокауту у бою Донченко – Берггрен: дивіться відео

Згодом Донченко додав трохи шоу під час спілкування з репортером UFC Майклом Біспінгом. 

Емануель Макрон та Володимир Зеленський великі друзі. Дайте мені бій на UFC у Франції, 
– сказав Донченко під час короткого інтерв’ю в октагоні. 

Зазначимо, що наш земляк не отримав значних видимих пошкоджень, але після бою накульгував, оскільки багато разів пробив лівою ногою. 

Що далі для українця? 

Тепер Даніїл має непогані шанси на потрапляння у топ-15 напівсередньої ваги UFC. На 10-му місці там знаходиться ще один українець Ярослав Амосов. 

Турнір у Парижі, де хоче битись Донченко, відбудеться 5 вересня. Місце проведення – Accor Arena.

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