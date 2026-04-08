"Нейтральний" росіянин влаштував істерику на корті після найбільш ганебної поразки
- Росіянин Даніїл Медведєв зазнав ганебної поразки від Маттео Берреттіні з рахунком 6:0, 6:0 на турнірі в Монте-Карло.
- Медведєв відреагував на поразку нервовим зривом, знищуючи свої речі, за що отримав попередження від судді та негативну реакцію глядачів.
Колишня перша ракетка світу росіянин Даніїл Медведєв вилетів з турніру у Монте-Карло вже у другому колі. У матчі з Маттео Берреттіні сталася непересічна подія, яка зірвала "нейтральному" тенісисту дах.
Медведєв не просто програв італійцеві, а зганьбився так, як ще не траплялося у його професійній кар'єрі. Як наслідок постраждав інвентар росіянина, пише Polymarket Sports.
Що відбулося у матчі Медведєв – Берреттіні?
Перевага Берреттіні, який посідає лише 90-те місце світового рейтингу проти 10-ої позиції у росіянина, була колосальною. Італієць буквально втоптав Медведєва у ґрунтовий корт, вигравши 50 розіграшів проти 17 у суперника, реалізувавши шість брейк-пойнтів і оформивши розгром з рахунком 6:0, 6:0.
Ніколи раніше за понад 600 матчів профі-туру Медведєв не отримував від опонента так звану "подвійну баранку".
Як Медведєв відреагував на ганьбу від Берреттіні?
У звичній для себе манері росіянин почав виплескувати нерви нецензурною лайкою і нищенням власних речей. Одній з нещасних ракеток дісталося аж чотири удари об корт, після яких вона опинилася у смітнику.
Суддя матчу зробив Медведєву зауваження з попередженням про зняття очок. А місцева публіка в Монако зустріла таку поведінку гучним обурливим свистом.