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Sport News 24 Теніс Снігур програла перший у кар’єрі фінал на рівні WTA
26 липня, 16:41
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Снігур програла перший у кар’єрі фінал на рівні WTA

Олександр Щербатих

Українська тенісистка Дарія Снігур провела вирішальний поєдинок в одиночному розряді турніру серії WTA 250 у Празі. Її суперницею була представниця Австрії Ліллі Таггер.

У чеській столиці завершився розіграш турніру WTA 250. Про перебіг та результат матчу за участі 24-річної української тенісистки розповідає 24 Канал

Дарія Снігур: як склався фінал для неї 

Суперницею нашої спортсменки була 18-річна Ліллі Таггер, яка також вперше дійшла до вирішального матчу на такому рівні. Це був перший матч між тенісистками. 

Дарія Снігур – Ліллі Таггер – 0:2 (6:7, 2:6) 

У першому сеті перевагу одразу захопила наша землячка. У певний момент матчу гравчиня з України вела з рахунком 5:2. Але Дарія не зуміла реалізувати відрив в один брейк. Ліллі Таггер зрівняла рахунок, а згодом забрала перший сет на тай-брейку – 6:7. 

У другій партії Таггер зуміла здобути гейм на подачі українки, коли рахунок став 3:1 на її користь. Далі австрійська тенісистка не відпустила власну перевагу. 

Дарія Снігур: що далі 

Уже у понеділок, 27 липня, українка оновить власний рекорд у світовому рейтингу. Дарія посідатиме у табелі про ранги 43-е місце. 

Після тижневого відпочинку Дарія зіграє на турнірі WTA 125 у Варшаві, який стартує 3 серпня. Після цього на неї очікують турнір WTA 1000 у американському Цинциннаті та завершальний мейджор сезону – US Open.

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