Снігур програла перший у кар’єрі фінал на рівні WTA

Українська тенісистка Дарія Снігур провела вирішальний поєдинок в одиночному розряді турніру серії WTA 250 у Празі. Її суперницею була представниця Австрії Ліллі Таггер.

У чеській столиці завершився розіграш турніру WTA 250. Про перебіг та результат матчу за участі 24-річної української тенісистки розповідає 24 Канал.

Дарія Снігур: як склався фінал для неї

Суперницею нашої спортсменки була 18-річна Ліллі Таггер, яка також вперше дійшла до вирішального матчу на такому рівні. Це був перший матч між тенісистками.

Дарія Снігур – Ліллі Таггер – 0:2 (6:7, 2:6)

У першому сеті перевагу одразу захопила наша землячка. У певний момент матчу гравчиня з України вела з рахунком 5:2. Але Дарія не зуміла реалізувати відрив в один брейк. Ліллі Таггер зрівняла рахунок, а згодом забрала перший сет на тай-брейку – 6:7.

У другій партії Таггер зуміла здобути гейм на подачі українки, коли рахунок став 3:1 на її користь. Далі австрійська тенісистка не відпустила власну перевагу.

Дарія Снігур: що далі

Уже у понеділок, 27 липня, українка оновить власний рекорд у світовому рейтингу. Дарія посідатиме у табелі про ранги 43-е місце.

Після тижневого відпочинку Дарія зіграє на турнірі WTA 125 у Варшаві, який стартує 3 серпня. Після цього на неї очікують турнір WTA 1000 у американському Цинциннаті та завершальний мейджор сезону – US Open.