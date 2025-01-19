Форвард Ліверпуля став автором унікального рекорду АПЛ: відео історичного перформансу

У суботу, 18 січня, відбулися матчі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Брентфорд вдома приймав Ліверпуль.

Гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Головним героєм цієї зустрічі став Дарвін Нуньєс, який розпочинав поєдинок на лаві запасних.

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Непересічне досягнення

Уругвайський форвард вийшов на поле на 65-й хвилині, коли на табло світилися нулі. Він став автором обох голів "червоних", забивши їх уже в компенсований час.

На 91-й хвилині Дарвін відкрив рахунок, а на 93-й – закрив гру. Це дозволило йому встановити абсолютний рекорд АПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на редактора статистичного порталу Opta Майкла Ріда.

Тепер у його активі три переможні голи після 90-ї хвилини на чужому полі в елітному дивізіоні чемпіонату Англії. Раніше ніхто в історії ліги (з 1992 року) не забивав більше.

Як Дарвін Нуньєс став рекордсменом АПЛ: дивіться відео

До слова. У нинішньому сезоні Дарвін Нуньєс провів 27 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах. На його рахунку шість голів і чотири результативні передачі.

Зазначимо, що наразі Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ та має шість очок відриву від другого місця. В наступному турі "червоні" 25 січня вдома прийматимуть Іпсвіч.