Українську тенісистку хотіли депортувати зі США через заяву в Інтерпол

Неприємний інцидент в американському аеропорту трапився з третьою ракеткою України Даяною Ястремською. Одеситка могла пропустити турнір WTA 1000 в Індіан-Веллсі через безглузду помилку.

Даяна Ястремська успішно пройшла другий раунд турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі, обігравши Онс Жабер. Цей успіх міг не відбутися через непорозуміння, яке трапилося з українкою в американському аеропорту, пише 24 Канал з посиланням на сайт BTU.

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Хтось підсунув свиню Ястремській

Під час перевірки документів Даяні повідомили, що її паспорт та віза недійсні. Все через те, що хтось повідомив в Інтерпол про втрату її документів.

Я летіла до Штатів маршрутом Ніцца-Стамбул, Стамбул-Сан Франциско і після прильоту мене хотіли депортувати в Україну, бо хтось через Інтерпол офіційно подав заяву до США, що мій паспорт із візою втрачено. Насправді це не так, мій паспорт був у мене на руках і взагалі ніколи не губився,

– розповіла тенісистка.

Третя ракетка України могла не потрапити на турнір в Індіан-Веллсі та спостерігати за матчами по телевізору. На щастя, непорозуміння вдалося владнати.

"Я провела чотири години в аеропорту в поліції, чекаючи на якісь результати. За законом, у США, якщо паспорт вважається у системі загубленим, то американська віза стає автоматично недійсною. Мені її закреслили і чесно кажучи, я думала, що все, припливли, летимо назад. Хоча насправді віза в мене була ще на два роки", – сказала Ястремська.

У підсумку українській тенісистці дозволили перебувати у США шість місяців. Після цього Ястремській доведеться зробити нову візу. Цікаво, що в електронній системі не було вказано від кого надійшла інформація про втрату паспорта.

Нагадаємо, що у третьому колі турніру в США Ястремська зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек. У 1/16 фіналу також зіграють Марта Костюк та Еліна Світоліна.