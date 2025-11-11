Ярмоленко у Росії, брати Клички в Азії: де народилися відомі українські спортсмени

В України завжди були видатні представники спорту. Атлети прославляють рідну країну на міжнародній арені у різних куточках світу.

В основному вони народилися в Україні, але є ті хто з'явився на світ за її межами. Де народилися відомі українські спортсмени – розповідає 24 канал.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / Фото ФК Динамо Київ

Андрій Ярмоленко – досвідчений футболіст Динамо та збірної України. Як йдеться у статті на Вікіпедії, народився він у Ленінграді (нині – Санкт-Петербург), але згодом сім'я переїхала в Чернігів, де він розпочав свою футбольну кар'єру.

Батьки Ярмоленка проживають у Чернігівський області. Цікаво, що у сім'ї Андрія завжди розмовляють тільки українською мовою.

Брати Клички

Віталій та Володимир Клички / Фото Getty Images

Родина Кличків походить з України, але батько братів був військовим, тому через постійні переїзди видатні боксери та чемпіони світу народилися за межами країни.

Віталій Кличко народився у Киргизстані. А Володимир з'явився на світ в іншій азійській країні – Казахстан.

Відзначимо, що у братів Кличків залишилася тільки мама. Батько боксерів Володимир Родіонович помер 13 липня 2011 року.

Раніше Клички розповідали, чому не билися між собою. Причина у тому, що вони ще на початку кар'єри пообіцяли мамі не виходити в ринг одне проти одного.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка. Легкоатлетка народилася у Дніпрі, де й розпочала свій шлях у спорті.

Батьки спортсменки проживають разом у Дніпрі. Її батько Олексій працює тренером зі стрибків у висоту.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото Getty Images

Олександр Усик – український боксер та триразовий абсолютний чемпіон світу. Спортсмен родом з Автономної Республіки Крим, а народився він у місті Сімферополь.

Мати боксера Надія Петрівна проживає у Чернігівській області. Батько Усика Олександр Анатолійович помер незадового після тріумфу сина на Олімпіаді-2012.

Після першої перемоги над Ф'юрі Усик голосно вигукнув: "Батьку, ми зробили це". А другу звитягу над британським боксером він присвятив свої мамі та усім матерям України.

Сергій Ребров

Сергій Ребров / Фото Getty Images

Сергій Ребров – колишній футболіст та нині головний тренер збірної України. Спеціаліст народився у Донецький області у місті Горлівка.

У вересні 2024 року помер батько Реброва Станіслав Іванович. А мати тренера Алла Василівна проживає у Києві.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото УАФ

Андрій Шевченко – ексфутболіст та нині голова Української асоціації футболу. Володар "Золотого м'яча-2004" народився на Київщині у селі Двірківщина, але почав свою кар'єру в академії столичного Динамо.

Відзначимо, що батько президента УАФ Микола Григорович помер у 2016 році. А мама колишнього футболіста наразі проживає у Києві.

До слова. Раніше ми повідомляли, як виглядає будинок Шевченка, у якому він виріс.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото Getty Images

Еліна Світоліна – видатна українська тенісистка та 14 ракетка світу. Спортсменка народилася в Одесі.

Як пишуть ЗМІ, батьки Світоліної проживають в Монако. За інформацією видання tabloid.pravda, батько тенісистки допомагає вести її винний бізнес.

Відзначимо, що Світоліна часто перебуває у Харкові. Вона допомагає місцевим підрозділами "Хартії".

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Василь Ломаченко – колишній боксер та ексчемпіон світу. Спортсмен народився в Одеській області у місті Білгород-Дністровський.

Батьки Василя Ломаченка проживають у Білгороді-Дністровському. Відзначимо, що саме тато був тренером боксера та допоміг йому завоювати два олімпійських "золота" у 2008 та 2012 роках.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки

Лілія Подкопаєва – колишня спортивна гімнастка та олімпійська чемпіонка. Вона народилася у Донецьку, де й почала займатися спортом.

Батько Подкопаєвої пішов з родини, коли їй було два роки. А де мама колишньої спортсменки невідомо, адже вона не загадувала її в інтерв'ю.

Яна Клочкова

Яна Клочкова / Фото з інстаграму спортсменки

Яна Клочкова – чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання. Народилася вона в Автономній Респубілці Крим у місті Сімферополь.

Після початку повномасштабного вторгення вона зникла з радарів. За чутками Клочкова повернулася в тимчасово окупований Крим, де проживає з батьками.