Ярмоленко у Росії, брати Клички в Азії: де народилися відомі українські спортсмени
- Андрій Ярмоленко народився не в Україні, але виріс у Чернігові, де почав свою футбольну кар'єру.
- Брати Клички народилися за межами України в азійських країнах.
В України завжди були видатні представники спорту. Атлети прославляють рідну країну на міжнародній арені у різних куточках світу.
В основному вони народилися в Україні, але є ті хто з'явився на світ за її межами. Де народилися відомі українські спортсмени – розповідає 24 канал.
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко – досвідчений футболіст Динамо та збірної України. Як йдеться у статті на Вікіпедії, народився він у Ленінграді (нині – Санкт-Петербург), але згодом сім'я переїхала в Чернігів, де він розпочав свою футбольну кар'єру.
Батьки Ярмоленка проживають у Чернігівський області. Цікаво, що у сім'ї Андрія завжди розмовляють тільки українською мовою.
Брати Клички
Родина Кличків походить з України, але батько братів був військовим, тому через постійні переїзди видатні боксери та чемпіони світу народилися за межами країни.
Віталій Кличко народився у Киргизстані. А Володимир з'явився на світ в іншій азійській країні – Казахстан.
Відзначимо, що у братів Кличків залишилася тільки мама. Батько боксерів Володимир Родіонович помер 13 липня 2011 року.
Раніше Клички розповідали, чому не билися між собою. Причина у тому, що вони ще на початку кар'єри пообіцяли мамі не виходити в ринг одне проти одного.
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка. Легкоатлетка народилася у Дніпрі, де й розпочала свій шлях у спорті.
Батьки спортсменки проживають разом у Дніпрі. Її батько Олексій працює тренером зі стрибків у висоту.
Олександр Усик
Олександр Усик – український боксер та триразовий абсолютний чемпіон світу. Спортсмен родом з Автономної Республіки Крим, а народився він у місті Сімферополь.
Мати боксера Надія Петрівна проживає у Чернігівській області. Батько Усика Олександр Анатолійович помер незадового після тріумфу сина на Олімпіаді-2012.
Після першої перемоги над Ф'юрі Усик голосно вигукнув: "Батьку, ми зробили це". А другу звитягу над британським боксером він присвятив свої мамі та усім матерям України.
Сергій Ребров
Сергій Ребров – колишній футболіст та нині головний тренер збірної України. Спеціаліст народився у Донецький області у місті Горлівка.
У вересні 2024 року помер батько Реброва Станіслав Іванович. А мати тренера Алла Василівна проживає у Києві.
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко – ексфутболіст та нині голова Української асоціації футболу. Володар "Золотого м'яча-2004" народився на Київщині у селі Двірківщина, але почав свою кар'єру в академії столичного Динамо.
Відзначимо, що батько президента УАФ Микола Григорович помер у 2016 році. А мама колишнього футболіста наразі проживає у Києві.
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна – видатна українська тенісистка та 14 ракетка світу. Спортсменка народилася в Одесі.
Як пишуть ЗМІ, батьки Світоліної проживають в Монако. За інформацією видання tabloid.pravda, батько тенісистки допомагає вести її винний бізнес.
Відзначимо, що Світоліна часто перебуває у Харкові. Вона допомагає місцевим підрозділами "Хартії".
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко – колишній боксер та ексчемпіон світу. Спортсмен народився в Одеській області у місті Білгород-Дністровський.
Батьки Василя Ломаченка проживають у Білгороді-Дністровському. Відзначимо, що саме тато був тренером боксера та допоміг йому завоювати два олімпійських "золота" у 2008 та 2012 роках.
Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва – колишня спортивна гімнастка та олімпійська чемпіонка. Вона народилася у Донецьку, де й почала займатися спортом.
Батько Подкопаєвої пішов з родини, коли їй було два роки. А де мама колишньої спортсменки невідомо, адже вона не загадувала її в інтерв'ю.
Яна Клочкова
Яна Клочкова – чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання. Народилася вона в Автономній Респубілці Крим у місті Сімферополь.
Після початку повномасштабного вторгення вона зникла з радарів. За чутками Клочкова повернулася в тимчасово окупований Крим, де проживає з батьками.