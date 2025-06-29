Підтримувала Україну та боролася з депресією: де зараз колишня дружина Володимира Кличка

Американська актриса та співачка Гейден Панеттьєр була у стосунках з Володимиром Кличком майже дев'ять років. Ця красива пара розлучилася ще у 2018 році, втім, екскохані й досі підтримують дружні стосунки завдяки спільній доньці.

Колишня дружина Володимира Кличка Гейден Панеттьєр ще в юному віці мала проблеми з вживанням алкоголю. Згубна звичка призвела до розриву стосунків з українським чемпіоном. 24 Канал підготував матеріал про екснаречену "Доктора Сталевий Молот".

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Історія стосунків Гейден Панеттьєр та Володимира Кличка

Український боксер та американська акторка познайомилися у 2009 році. Їхньому роману не заважала різниця у віці – 13 років та зрості – 45 сантиметрів.

Довідка. Гейден Панеттьєр народилася 21 серпня 1989 року у США. Її зріст – 153 сантиметри. Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року. Його зріст становить 198 сантиметрів.

Закоханих часто бачили разом на різноманітних світських вечірках. Проте через різні графіки та зайнятість їхні стосунки не були рівними. Вони то сходилися, то розбігалися. У 2011 році Володимир та Гейден вирішили розійтися. Однак вже за півтора року закохані знову були разом.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр / фото Getty Images

Восени 2013 року Володимир та Гейден оголосили про заручини. Весілля повинно було відбутися 24 серпня 2014 року. Кохана Володимира хизувалася розкішним перснем та навіть приїздила у Київ на Євромайдан.

Гейден Панеттьєр на поєдинку Володимира Кличка / фото Getty Images

Через вагітність Гейден весілля довелося відтермінувати. А 9 грудня наречена Кличка народила доньку, якій дали ім'я Кайя-Євдокія. У той час молода сім'я жила у Лос-Анджелесі. На публіці вони виглядали щасливою парою. Однак у Гейден почалася післяпологова депресія. Вона повернулася до вживання алкоголю.

Пара все рідше з'являлася на публіці та практично не публікувала спільних фото. У 2018 році Кличко та Панеттьєр розірвали стосунки. Володимир оформив на себе повну опіку над донькою та забрав її в Україну. Мати лише зрідка бачилася та спілкувалася з нею.

Де зараз та чим займається ексдружина Володимира Кличка

Через психологічні проблеми Гейден призупинила творчу діяльність та не знімалася у фільмах.

На початку повномасштабної війни Гейден Панеттьєр виступила на підтримку України. Вона створила фонд для постраждалих українців. Актриса говорила, що не може сидіти склавши руки та спостерігати за жахіттям, що відбувається в Україні. 25 лютого 2022 Гайден опублікувала щемливу фотографію, на якій вона разом з Володимиром Кличком зустрічаються з людьми на Євромайдані у 2014 році.

Допис Гайден Панеттьєр / скриншот з інстаграму

У перші місяці війни Гейден репостила відео з Володимиром Кличком, який розповідав правду про події в Україні. Крім того, акторка закликала долучатися до ініціативи президента України Володимира Зеленського United24.

У 2022 році вона відновила акторську кар'єру. Гейден знялася у франшизі "Крик", "Крик 6" та стрічці "Емберт Алерт".

Про стосунки з Кличком та донькою

В інтерв'ю E! News Гейден Панеттьєр розповіла, що спілкується з донькою. Вона повідомила, що Кайя-Євдокія дуже схоже на неї, але зростом пішла в батька. Донька, як і мати, полюбляє верхову їзду на конях та плавання. Проте займатися акторською діяльністю не планує.

Гейден Панеттьєр з донькою / скриншот з відео

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Кличко вивіз доньку з Києва. Наразі про її місцеперебування не повідомляється. Легендарний боксер зосередив свою діяльність на підтримці України на міжнародній арені. Питання про колишнє кохання його лише дратують.

Гейден Панеттьєр з домашнім улюбленцем / фото з інстаграму

Зараз 35-річна Гейден Панеттьєр живе переважно в США, активно працює над акторською кар’єрою, здоров'ям та власним добробутом.