Ломаченко потрапив у скандал після завершення кар'єри: де зараз та чим займається ексчемпіон

Дворазовий Олімпійський чемпіон Василь Ломаченко є одним з найвидатніших боксерів сучасності. Проте до публічної діяльності та висловлювань видатного спортсмена у суспільства завжди виникало багато питань.

Навіть після завершення спортивної кар'єри Василь Ломаченко викликає підвищений інтерес. 24 Канал підготував матеріал про видатного боксера, який не може позбутися впливу північного сусіда.

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Видатні досягнення Ломаченка у спорті

Василь Ломаченко вперше вийшов на ринг у 6-річному віці. Юний боксер переміг старшого за віком суперника, хоча судді присудили нічию. Перший серйозний успіх прийшов у 16 років, коли Василь став чемпіоном України.

На любительському рівні Ломаченко двічі ставав Олімпійським чемпіоном (Пекін-2008, Лондон-2012), двічі вигравав чемпіонат світу (2009, 2011) та здобував "золото" чемпіонату Європи-2008.

Такий успішний боксер став знахідкою для боксерських промоутерів. Перший бій на профі-рингу Ломаченко провів у 2013 році, коли переміг мексиканця Хосе Раміреса. "Хай-тек" вже у третьому поєдинку здобув звання чемпіона світу.

Василь Ломаченко / Getty Images

Його визнавали найкращим боксером світу у 2016 та 2017 роках. Ломаченко вважається одним з найтехнічніших боксерів. Василь ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Його кар'єра була б ідеальною, якби він зміг стати абсолютним чемпіоном світу. Проте у двох вирішальних боях проти Тео Лопеса та Девіна Хейні він зазнав поразок.

Тривала спортивна кар'єра далася взнаки. Різноманітні травми та проблеми зі спиною вимагали від нього надзусиль. Врешті-решт 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно повісив рукавички на цвях.

Василь Ломаченко з прапором України / Getty Images

Позиція Ломаченка щодо війни та участі Росії

Василь Ломаченко ще під час активних виступів захопився релігією. На нього мають великий вплив священники УПЦ МП. Поступово його акаунти в інстаграмі та фейсбуці перетворилися на суцільну релігійну пропаганду. Все б нічого, але український боксер транслював погляди проросійських діячів, які підтримують та сприяють агресії Росії.

Сам Ломаченко публічно жодного разу не засудив дії Росії. У перший день повномасштабної війни він опублікував пост з голубом миру, на якому зображені український та російський прапори.

Реакція Ломаченка на початок повномасштабної війни / скриншот

У липні 2022 року Росія завдала ракетного удару по Сергіївці в Одеській області. Ломаченко опублікував у себе в соціальних мережах відео з руйнуваннями. Трагедія забрала життя у 21 людини, в тому числі дітей. Василь знову промовчав.

Допис Ломаченка про злочин Росії у Сергіївці / скриншот

23 червня 2025 року російська ракета знищила його рідну школу, у якій він навчався. Боксер назвав удар "цинічним", але йому знову не вистачило мужності публічно засудити Росію.

Така беззуба позиція чемпіона світу обурила українське суспільство. У коментарях Ломаченка розкритикували Сергій Притула та Сергій Стерненко. Боксер вступив у словесний батл, назвавши активістів "іншими українцями".

Допис Ломаченка, який викликав обурення / скриншот

Де живе Ломаченко

Василь Ломаченко не любить афішувати своє особисте життя. Відомо, що наразі боксер перебуває в Україні та живе в рідному Білгород-Дністровському.

У Вилкове, Одеської області, у боксера є рибацький будинок, який теж був пошкоджений внаслідок російських атак.

Рибацький будинок Ломаченка залишився без вікон / фото Бессарабія ІНФОРМ

Завдяки великим гонорарам Ломаченко зумів придбати нерухомість у Каліфорнії та Іспанії. У ЗМІ повідомлялося, що будинок Ломаченка у США був виставлений на продаж. У ньому Лома переважно жив, коли готувався до поєдинків. У будинку є обладнані тренажерний зал, боксерський ринг, а на території ділянки площею 0,4 гектара басейн та тенісний корт.

Будинок Ломаченка у Каліфорнії / фото CRMLS

У квітні 2025 року промоутер Боб Арум повідомив, що у Ломаченка народилася третя дитина. Разом із дружиною Оленою він виховує також сина Анатолія та доньку Вікторію. До речі, нещодавно донька Ломаченка у складі збірної України виграла медаль на міжнародному турнірі в Італії.