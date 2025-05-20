Зірковий український боксер переніс операцію: промоутер назвав термін відновлення

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик ліг під ніж через травму плеча. Він переніс успішну операцію, тож попереду на нього очікує тривале відновлення.

Промоутер Олександр Красюк розповів про деякі подробиці хірургічного втручання. За словами менеджера, Денис Берінчик буде відновлюватися близько пів року, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Непереможний супертяж зробив відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Берінчик не завершує кар'єру

При цьому українець не збирається вішати рукавички на цвях. На думку промоутера, 37-річний боксер ще не сказав останнього слова в боксі.

У нього є порох у порохівницях, який може вибухнути. Я думаю, він ще повернеться,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що Денис Берінчик свій крайній бій провів у середині лютого. Він не зміг захистити чемпіонський пояс у легкій вазі за версією WBO, поступившись американцю Кішону Девісу.

До слова. Після того поєдинку тренер Берінчика зізнавався, що його підопічний не зміг підготуватися належним чином саме через пошкодження плеча, що в результаті зіграло свою роль у визначенні переможця.

Нагадаємо, що всього на професійному рівні Денис Берінчик провів 20 боїв. У них він здобув 19 перемог, з яких 9 нокаутом.