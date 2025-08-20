Колишній голкіпер Денис Бойко двічі був у шлюбі. Фіналіст Ліги Європи-2014/2015 відверто розповів, чому розлучився зі своєю другою дружиною, моделлю та блогеркою Валерією Бойко

Денис Бойко перебував у шлюбі із Валерією Бойко протягом довгих 13 років. Голкіпер легендарного Дніпра заявив, що їх розставання мало відбутись значно раніше, але пару стримувала одна важлива для обох людина – син, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Чому Бойко розірвав 13-річний шлюб?

Колишній футболіст запевнив, що спілкується із вже ексдружиною лише із приводу дитини.

Розлучитись ми повинні були набагато раніше, я вважаю, але з причин того, що це напевно звичка, це дитина. Це момент страху та нерозуміння того, що буде далі,

– сказав Бойко.

Також Денис наголосив на тому, що для нього розлучення є офіційною частиною, а сам їх розхід повинен був бути значно раніше.

Нагадаємо, що останнім клубом у кар'єрі Бойка було житомирське Полісся, з яким він попрощався 1 липня 2024 року. Після цього ще певний час перебував без клубу, а згодом повішав бутси на цвях. Тепер фіналіст Ліги Європи-2014/2015 у складі Дніпра веде свій власний ютуб-канал та є експертом у студії програми "Футбол 360", де підбивають підсумки турів УПЛ.

