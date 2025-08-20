Секс-символ українського футболу пояснив, чому розірвав 13-річний шлюб
- Денис Бойко розірвав 13-річний шлюб з Валерією Бойко через звичку та страх невідомості, але залишився в контакті через дитину.
- Бойко завершив футбольну кар'єру, грав за низку українських та закордонних клубів, зараз веде ютуб-канал та працює експертом.
- За свою кар'єру він здобув ряд титулів з клубом Динамо, включаючи чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
Колишній голкіпер Денис Бойко двічі був у шлюбі. Фіналіст Ліги Європи-2014/2015 відверто розповів, чому розлучився зі своєю другою дружиною, моделлю та блогеркою Валерією Бойко
Денис Бойко перебував у шлюбі із Валерією Бойко протягом довгих 13 років. Голкіпер легендарного Дніпра заявив, що їх розставання мало відбутись значно раніше, але пару стримувала одна важлива для обох людина – син, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
Чому Бойко розірвав 13-річний шлюб?
Колишній футболіст запевнив, що спілкується із вже ексдружиною лише із приводу дитини.
Розлучитись ми повинні були набагато раніше, я вважаю, але з причин того, що це напевно звичка, це дитина. Це момент страху та нерозуміння того, що буде далі,
– сказав Бойко.
Також Денис наголосив на тому, що для нього розлучення є офіційною частиною, а сам їх розхід повинен був бути значно раніше.
Нагадаємо, що останнім клубом у кар'єрі Бойка було житомирське Полісся, з яким він попрощався 1 липня 2024 року. Після цього ще певний час перебував без клубу, а згодом повішав бутси на цвях. Тепер фіналіст Ліги Європи-2014/2015 у складі Дніпра веде свій власний ютуб-канал та є експертом у студії програми "Футбол 360", де підбивають підсумки турів УПЛ.
Головне про футбольну кар'єру Бойка?
- За свою професійну кар'єру пограв за цілий ряд українських клубів – Динамо (108), Дніпро (102), Кривбас (26), Полісся (24), Динамо-2 (17), Оболонь (16).
- Також пограв за кордоном за турецький Бешикташ та іспанську Малагу – по 5 ігор. З турецьким клубом здобув один кубок.
- Чемпіон України (2020/2021), володар Кубка (двічі) та Суперкубка країни (тричі). Усі ці титули виграв разом із Динамо.