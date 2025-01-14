Футболіста УПЛ ледь не застрелили у США: що відомо про інцидент

Український футболіст Денис Костишин пригадав, як потрапив у неприємну ситуацію в США. Йому погрожували стрільбою.

У 2022 році Денис Костишин став гравцем клубу другої ліги США під назвою Ель-Пасо. Незабаром футболіст повернувся до України.

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Неприємний інцидент Костишина

Футболіст розповів про ситуацію, яка склалася з ним під час перебування в США, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Єдине, що трапилось – якось мене підрізали на дорозі, і я наздогнав кривдника. Опускаю вікно, він теж і з такою усмішкою каже: Do you wanna bullet? (Ти хочеш кулю? – 24 канал) Я, чесно кажучи, не зрозумів одразу, а просто теж посміхнувся та поїхав. А потім переклав – аж ніяково стало,

– сказав Костишин.

Він також зазначив, що знає англійську на достойному рівні, однак не знав саме цієї фрази.

Довідка. Наразі Денис Костишин виступає за Олександрію.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 він зіграв 9 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.