"Тупо футболіст-клоун": гравця клубу УПЛ знищили за флеш-інтерв'ю з 11 слів

Футболіст Олександрії Денис Шостак "прославився" у соцмережах післяматчевим коментарем, у якому на три з п'яти запитань відповів "не знаю". Момент ганьби для гравця порушив питання культури спілкування зі ЗМІ в українському футболі.

За Шостака довелося вибачатися головному тренеру команди. А експерти у студії підсумкового шоу "Футбол 360" на УПЛ ТБ буквально рознесли поведінку гравця.

Дивіться також УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Як Шостак прокоментував поразку Олександрії від ЛНЗ?

Після програного матчу одному з лідерів чемпіонату черкаському ЛНЗ футболіст Олександрії Денис Шостак у флеш-зоні дав найбільш лаконічне інтерв'ю сезону.

Що сказали експерти і коментатори про інтерв'ю Шостака?

Три відповіді "не знаю" із п'яти запитань обурили футбольну спільноту. Особливо гнівно реагував експерт УПЛ ТБ Денис Бойко, який звинуватив гравця Олександрії у клоунаді.

Хтось каже, що накинулися на нього. Накинулися по ділу. Якщо ти не хочеш, ти програв, у тебе немає настрою, підійди до медійної служби клубу, скажи: "Я не хочу розмовляти зараз в пресі, щоб не було ніяких інцидентів". Ну він сам себе виставив клоуном на всю країну. Чистий клоун. Тупо футболіст-клоун. Чувак вийшов і каже на всю країну: "Не знаю. Не знаю". Або ти не даєш інтервʼю, або якщо ти вже прийшов, то повинен мати повагу до усіх журналістів,

– розніс Шостака Бойко.

Несподівано до дискусії доєдналася дружина нападника Роми і збірної України Артема Довбика Юлія. Вона на своїй інстаграм-сторінці визнала провал Шостака наслідком системної проблеми у футболі.

Яскравий доказ того, що в українському футболі досі системно не працюють з комунікацією спортсменів. Зокрема – з розумінням того, навіщо взагалі потрібна взаємодія з журналістами і яку роль вона відіграє, бо комунікація з медіа – це така ж частина роботи професійного спортсмена, як тренування, матчі чи робота на полі,

– написала у сторіс Юлія Довбик.

Як відреагували на інтерв'ю Шостака в Олександрії?

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", скандал виявився настільки гучним, що довелося втрутитися головному тренеру Олександрії Кирилу Нестеренко. Коуч нібито зв'язався з офіційним транслятором УПЛ і перепросив за поведінку свого підопічного.