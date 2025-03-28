"Бронзовий бомбардувальник" повертається на ринг: проти кого битиметься Вайлдер

Деонтей Вайлдер є однією з головних зірок хевівейту сучасності. Останнім часом він втратив свої позиції через серію поразок, проте американець вирішив, що ще не сказав останнього слова в боксі.

39-річний боєць вже зовсім скоро повернеться на ринг. Станеться це 27 червня під час вечора боксу, який відбудеться в американському місті Вічіта, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Перезавантаження для Вайлдера

Суперником "Бронзового бомбардувальника" стане 37-річний земляк Тайррелл Герндон. Він має у своєму активі 29 боїв на професійному рівні, в яких здобув 24 перемоги.

Востаннє Герндон виходив на ринг у травні 2024 року, коли здобув звитягу роздільним рішенням суддів. Серед найвідоміших суперників американця були Річард Торрес-молодший та Ефе Аджагба – обом він програв.

Під час оголошення бою промоутер Деонтея Вайлдера заявив, що "Бронзовий бомбардувальник" має великі плани на майбутнє та знову збирається стати чемпіоном світу:

Це перезавантаження спадщини Вайлдера, він все ще має один із найсильніших ударів у боксі. Він знову на шляху до того, щоб стати чемпіоном світу в надважкій вазі, і це перший крок.

До слова. Поєдинок триватиме регламентовані десять раундів.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер свій останній бій провів у червні 2024 року проти Чжана Чжілея. Тоді відбувся великий апсет – китаєць здобув перемогу технічним нокаутом уже в п'ятому раунді.