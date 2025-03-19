Чісора визначився з останнім суперником у кар'єрі: проти кого хоче битися британець

Дерек Чісора заздалегідь анонсував, що збирається закінчити кар'єру після досягнення позначки у 50 боїв. Наразі в його активі є 49 поєдинків, тож наступний стане останнім.

Востаннє він виходив на ринг на початку лютого, коли здолав у ефектному стилі Отто Валліна. Після оголошення результату він влаштував шоу, де запропонував глядачам обрати наступного суперника серед таких імен – Даніель Дюбуа, Олександр Усик та Ентоні Джошуа.

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Елітний вибір

Вони найбільше підтримали двох останніх зі списку. Тепер же британець сам розповів, проти кого збирається провести останній поєдинок. Він заявив, що хоче битися з українським чемпіоном, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Я хочу провести свій останній бій проти Олександра Усика,

– написав Чісора в соцмережах.

До слова. Дерек Чісора виступає на професійному рівні з 2007 року. У 49 боях він здобув 36 перемог, з яких 23 нокаутом.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже виходив на ринг з британським ветераном у 2020 році. Тоді одноголосним рішенням суддів перемогу здобув український боксер.