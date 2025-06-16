Магучіх перервала переможну серію на Діамантовій лізі після скандалу із суддями

У шведському Стокгольмі закінчилися змагання сьомого етапу Діамантової ліги. У секторі стрибків у висоту серед жінок за нагороди змагалися дві українки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Вперше за тривалий час на змаганні такого рівня переможницею стала не зіркова уродженка Дніпра. Вона здобула "срібло", поступившись Ніколі Оліслагерс, повідомляє 24 Канал.

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Як виступили українки у Стокгольмі

Українська рекордсменка світу після висоти 1,93 метра залишилася в секторі тільки з представницею Австралії, з якою й боролася за перемогу. Вирішальною стала планка на висоті 2,01 метра.

Нікола Оліслагерс одразу ж її підкорила, а Ярослава Магучіх виконала невдалу першу спробу. Після цього українка хотіла перенести висоту на 2,03 метра, але судді несподівано заборонили їй це зробити.

Вони пояснили це тим, що наша спортсменка занадто довго спілкувалася зі своєю тренеркою й час для виконання стрибка вже розпочався. Тож Ярославі знову довелося стрибати попередню висоту, яка не дозволила б їй випередити австралійку.

Українська легкоатлетка не впоралася і з другої спроби, після чого все ж таки перенесла планку. На жаль, їй ця висота так і не підкорилася, тож Магучіх цього разу залишилася зі "сріблом".

Зазначимо, що Юлія Левченко з перших спроб змогла подолати стартові для себе чотири висоти, але не впоралася з планкою 1,93 метра. З таким результатом уродженка Бахмута посіла підсумкове четверте місце, яке розділила з трьома іншими легкоатлетками.

Діамантова ліга-2025, Стокгольм. Стрибки у висоту серед жінок

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 метра Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 Марія Жодзік (Польща) – 1,93

Важливо. Перервалася неймовірна серія Ярослави Магучіх, яка тривала з липня 2023 року. Вона вперше не виграла змагання на відкритому повітрі – тоді була "бронза" в Монако на етапі Діамантової ліги.

Нагадаємо, що напередодні українська легкоатлетка розірвала соціальні мережі драйвовим танцем під трендовий хіт.