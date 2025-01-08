Названо головного претендента на посаду тренера збірної Франції після відходу Дешама

У середу, 8 січня, головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам оголосив, що не буде продовжувати контракт та залишить національну команду Франції, яку очолював з 2012 року. Це станеться після Мундіалю-2026.

Наразі невідомо, хто стане його наступником. Проте головним фаворитом вважається Зінедін Зідан.

До теми "Хороший момент для розставання": Дешам оголосив про відхід зі збірної Франції

Не підтвердив, але й не спростував

Президент Федерації футболу Франції висловився про можливий прихід у збірну легендарного ексфутболіста та колишнього тренера мадридського Реала, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foot Mercato.

"Він є однією з визначних пам'яток французького та світового футболу. Саме Зінедін зробив свій внесок у розвиток нашої національної команди. Я дуже поважаю та захоплююся одним із найвидатніших гравців в історії футболу.

Я бачив, що він демонстрував дуже високі результати з Реалом. Зідан вже декілька разів вигравав найкрасивіший трофей – Лігу чемпіонів. Він продемонстрував ступінь свого таланту", – заявив Філіпп Діалло.

Попри це, функціонер дипломатично заявив, що не хотів би вступати в дебати та поспішати з новинами про нового наставника. Він вважає за необхідне дозволити Дідьє Дешаму допрацювати до закінчення контракту без зайвого тиску та розмов:

Не забуваймо, що в Дідьє залишилося ще два роки контракту, і з поваги до нього, його штабу та гравців не будемо поки що обговорювати кандидатів на його заміну.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан після закінчення сезону-2020/2021 залишив мадридський Реал і поки не повертався тренерської діяльності. На посаді наставника "вершкових" він сумарно завоював 11 трофеїв.