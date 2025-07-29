У вівторок, 29 липня, київське Динамо провело матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 проти мальтійського Хамруна. Команда Олександра Шовковського успішно виконала поставлене завдання.

Київські динамівці у першому поєдинку протистояння на виїзді розгромили Хамрун Спартанс з рахунком 3:0. Тож перед матчем-відповіддю підопічні Олександра Шовковського почувалися впевнено, пише 24 Канал.

Читайте також Був легендою Динамо та ледь не зрадив киян: де зараз Євген Хачеріді

Як завершився матч за участю Динамо?

Номінально домашній поєдинок відбувся у польському Любліні. в матчі не зміг взяти участь капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський, який напередодні отримав ушкодження. Ця втрата не стала катастрофічною для киян.

Вже в дебюті зустрічі м'яч після удару Біловара опинився у сітці воріт суперника. Однак арбітр скасував гол зятя Суркіса через гру рукою.

Динамівці досягли свого на 28-й хвилині зустрічі, коли Ванат скористався помилкою захисника Хамруна та легко переграв голкіпера. 1:0 – "біло-сині" повели в рахунку.

Відео голу Ваната

Через сім хвилин кияни подвоїли перевагу. Бражко скористався пасом Шапаренка та з кількох метрів вразив ворота. 2:0 – з таким рахунком на табло команди пішли на перерву.

Відео голу Бражка

У другій половині зустрічі гра дещо заспокоїлася. Динамівці контролювали гру, а гості шукали моменти на контратаках.

За вісім хвилин до завершення поєдинку Тарас Михавко довів рахунок до розгромного та поставив крапку в матчі.

Відео голу Михавка

Динамо – Хамрун Спартанс 3:0

Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Відеоогляд матчу Динамо – Хамрун

Динамо вийшло в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. В наступному колі кияни зіграють з переможцем пари Маккабі Тель-Авів – Пафос. Перша гра цих суперників завершилася внічию – 1:1.