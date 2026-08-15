Колумбійський гравець іронічно принизив Динамо на фоні чуток про його переїзд у Київ

Динамо невдало розпочало новий сезон 2026/2027. Київський клуб знову розчарував фанатів своїм виступом у єврокубках.

Команда Ігоря Костюка не змогла потрапити в основний раунд Ліги конференцій. Крім того, "біло-сині" зазнали невдачі і на трансферному ринку, повідмляє ТаТоТаке.

Чому Мена не переїхав в Динамо

Як розповів журналіст Михайло Співаковський, Динамо було зацікавлене у підписання 23-річного колумбійця Каміло Мени. Кияни були близькими до того, щоб придбати правого захисника Лехії.

Поляки навіть готові були вдвічі зменшити суму трансферу заради киян. Проте в останній момент перехід зірвався через рішення Ігоря Костюка.

Наставник Динамо виявився незацікавленим у переході Каміло. Цікаво, що ця інформація потрапила в польські ЗМІ, а сам Мена ірнічно відреагував на неї в соцмережі X.

Не переживайте, я і так туди б не поїхав,

– написав колумбієць.

Як Динамо грає цього сезону

Минулого сезону Мена провів 31 матч за Лехію, оформивши 5 голів та 8 асистів. Зазначимо, що цього літа Динамо підписало Олексія Сича з Карпат, який грає на правому фланзі захисту.

Нагадаємо, що Динамо розпочало сезон з проходу Університаті у кваліфікації Ліги Європи. Підопічні Костюка пройшли далі по пенальті, але після цього двічі поступились ПАОКу та вилетіли з турніру.

"Біло-сині" продовжили виступи в Лізі конференцій, де стартували із перемоги вдома над Карабахом (1:0). Проте азербайджанці виграли матч-відповідь (2:0) та пройшли далі.