Грали за Динамо і пішли на фронт: 3 відомі футболісти, які стали на захист України

Після початку повномасштабної війни чимало українських футболістів взяли до рук зброю. Серед них – і гравці київського Динамо.

24 лютого 2022 року змінило життя мільйонів українців, і спортсмени не стали винятком. Деякі відомі футболісти столичного клубу не лише підтримували країну словами, а й долучилися до її захисту, передає 24 Канал.

Легенда Динамо у формі ЗСУ

Колишній захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук із перших днів повномасштабної війни залишився у столиці та долучився до її оборони. Спершу він перебував у лавах ТрО Києва, допомагаючи захищати місто від можливого наступу російських військ.

Згодом Ващук офіційно старшим офіцером відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії.



Владислав Ващук одним із перших серед ексдинамівців долучився до захисту України/ Фото з архіву Ващука

У численних інтерв'ю ексфутболіст наголошував, що не міг вчинити інакше, адже вважає своїм обов'язком захищати державу. Він також активно підтримує побратимів і долучається до волонтерської діяльності.

Командир запитав мене, чи боюся я крові. Сказав, що ні. Там уже, коли хлопці – там не кров, там усе інше. Можна сказати, було страшніше, ніж кров. Без кінцівок, обпалені, люди, які самі не дихали. Багато чого було. Багато чого бачив, і, окрім того, що бачив, ти повинен це робити. Я багато бачив людей – наприклад тих, хто у швидкій працювали, які просто в ступорі стояли, а треба це швидко робити,

– розповідав Ващук.

Скандальний Алієв на війні

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв після 24 лютого 2022 року також залишився у столиці. Він вступив до лав територіальної оборони й неодноразово публікував фото у військовій формі.

Алієв, який раніше неодноразово потрапляв у скандали під час кар’єри, у перші тижні війни різко змінив публічний образ. Він відкрито висловлювався проти російської агресії та закликав українців до єдності.

У травні 2022 року в інтерв'ю каналу Футбол він повідомив, що збирається захищати Україну до перемоги. На той момент він вже перебував у Збройних силах.

Колишній футболіст з'являвся на публіці переважно у військовій формі. Лише інколи відвідував благодійні матчі, які відбувалися у Києві.

Я військовозобов'язана людина зараз. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, доки триватиме війна. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться на нашу користь, і ми всі радітимемо, посміхатимемося,

– розповідав колишній динамівець.



Олександр Алієв отримав грамоту від командування/ Фото з інстаграму ексфутболіста

До 31-ї річниці незалежності України Алієв отримав грамоту від командування. Відповідну світлину він опублікував на сторінці у своєму інстаграмі.

Солдату Алієву подякували "за сумлінну службу, особисту мужність та самовіддані дії, проявлені під час виконання поставлених завдань по захисту суверенітету України".

Згодом Олександра Алієва перевели в оперативний резерв ЗСУ, як солдата резерву.

Шлях від УПЛ до передової Андрія Богданова

Колишній півзахисник Динамо та низки клубів УПЛ Андрій Богданов після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до лав ЗСУ. Його футбольна кар'єра у Колосі була поставлена на паузу через війну.



Андрій Богданов колись грав за Динамо, а згодом приєднався до Сил оборони України/ Фото ФК Олімпік

Він розпочинав службу в територіальній обороні Києва, згодом перейшов у ЗСУ. Пізніше Богданов говорив, що участі у бойових діях на лінія зіткнення не брав.

Прийшло почуття обов'язку, і я прийняв таке рішення. Подумав, що потрібно чимось допомагати в цей дуже тяжкий період для країни. Зараз тяжкий час, усім потрібно працювати на перемогу. Будемо вірити в цю перемогу,

– так пояснював своє рішення піти захищати Україну ексдинамівець.

На відміну від деяких інших футболістів, Богданов веде значно менш публічний спосіб життя під час війни. Відомо, що у 2025 році він звільнився зі служби за сімейними обставинами.