Не Ярмоленко: у Динамо знайшли несподіваного лідера команди за розміром зарплати

У нинішньому фінансовому стані київське Динамо не може собі дозволити багато витрачати на трансфери або платити надто високі зарплати гравцям. Проте у столичному клубі є виняток для футболіста, якого дуже сильно хотіли втримати від поїздки за кордон.

Інсайдер Ігор Бурбас розсекретив інформацію про те, хто з динамівців має найкращі умови контракту в клубі. Виявилося, що це не ветеран і лідер Андрій Ярмоленко або капітан Віталій Буяльський, пише 24 Канал.

Хто заробляє найбільше в Динамо

Історія з можливим трансфером за кордон, як виявилося, допомогла хавбеку Миколі Шапаренку добряче поліпшити свій заробіток у Динамо. Щоб один з ключових гравців команди не залишив її, під час підписання нового контракту боси київського клубу пішли на нетиповий для себе зараз крок.

За інформацією Ігоря Бурбаса, Шапаренку дали можливість отримувати у Києві 1,5 мільйона доларів на рік. Це єдиний футболіст у складі Динамо, який має зарплату на рівні донецького Шахтаря, де бюджет набагато більший.

Водночас угода передбачає прогресивну систему нарахування зарплати, що означає підвищення кожного наступного сезону. Такі умови колись мав Андрій Ярмоленко – ще до того, як перебрався з Динамо у дортмундську Боруссію.

Що відомо про контракт Шапаренка

27-річний гравець отримав новий контракт з клубом пів року тому. Угода підписана на тривалий термін – до 31 грудня 2030 року.

Орієнтовна трансферна вартість Миколи Шапаренка за оцінкою експертів Transfermarkt складає 8 мільйонів євро. Ще рік тому хавбеку прогнозували продаж в інший клуб за 11 мільйонів, що було його рекордом.

До підписання нового контракту існувала інформація про зацікавлення футболістом з боку іспанської Жирони та турецького Бешикташа. Йшлося про суму у 20 мільйонів євро, що президенту Динамо Ігорю Суркісу здалося замало.