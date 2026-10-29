Інсайдер розповів, скільки заробляють футболісти Динамо

Динамо переживає не найкращий період з погляду результатів: команда поки залишається поза чільною трійкою в чемпіонаті України і вилетіла з Кубка. Попри це, фінансове забезпечення у клубі поступається тільки головному конкуренту – Шахтарю.

Інсайдер Ігор Бурбас розкрив деякі дані із зарплатної відомості киян. Лідери команди отримують досить солідні за сучасними мірками суми.

Зарплати у київському Динамо

За словами журналіста, абсолютний лідер київської команди за зарплатою – польський легіонер Томаш Кендзьора. Він заробляє 92 тисячі євро на місяць.

Колишній лідер зарплатного рейтингу Микола Шапаренко відстав ненабагато: його рахунок щомісяця поповнюється на 90 тисяч у європейській валюті.

Далі розриви значно більші: Денис Попов та Віталій Буяльський мають близько 50 тисяч доларів, Володимир Бражко заробляє 40 тисяч, а найкращий бомбардир Динамо у минулому сезоні Матвій Пономаренко після підписання нового контракту зафіксував свій дохід на позначці 30 тисяч доларів.

Богдан Редушко – гравець першої команди з найменшою зарплатою. Він отримує 10 тисяч доларів на місяць.

Порівняння зарплат в УПЛ

Таким чином, кияни мають другі за розміром зарплати в Українській Прем'єр-лізі. Кращі фінансові умови тільки у Шахтарі, а Полісся та ФК Харків, які тримаються разом з "гірниками" у топ-3, не можуть забезпечити своїм футболістам настільки високі виплати.