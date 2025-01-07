Динамо планує підписати гравця з європейського чемпіонату

Динамо активно працює на трансферному ринку. "Біло-синіх" очікує напружена боротьба за довгоочікувані золоті медалі української Прем'єр-Ліги.

Олександр Шовковський разом зі своїми помічниками шукає посилення на другу частину сезону. Кияни планують гравця з європейського чемпіонату, повідомляє 24 канал із посиланням на Fanatik.ro.

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Потенційне посилення для Динамо

За наявною інформацією, представники київського Динамо почали перемовини щодо трансферу Яніса Стойки зі Германнштадта. Остаточне рішення залишається за півзахисником.

Окрім, "біло-синіх" на румунського гравця претендує бухарестське Динамо. Також у підписанні 22-річного хавбека зацікавлені клуби з МЛС.

До слова. Яніс Стойка є гравцем молодіжної збірної Румунію U-21.

У поточній кампанії Яніс Стойка зіграв у 20 матчах. На своєму рахунку румунський півзахисник має чотири забитих м'ячі та дві результативні передачі.