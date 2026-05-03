Динамо – Шахтар: дивитися онлайн матч грандів УПЛ

3 травня Київ стане епіцентром українського футболу, адже на стадіоні імені Валерія Лобановського зійдуться два найтитулованіші клуби країни. Стартовий свисток пролунає о 18:00

Українське Класичне повертається – Динамо прийме Шахтар у центральному матчі 26-го туру УПЛ. 24 Канал розповідає, де дивитися матч онлайн, хто покаже трансляцію та на яких платформах буде доступний поєдинок.

Де дивитися Динамо – Шахтар у прямому ефірі?

Матч Динамо – Шахтар у прямій трансляції покажуть телеканали UPL.TV та 2+2. Також перегляд буде доступний на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV та Volia TV. Безкоштовно гру можна буде подивитися на YouTube-каналі Динамо, а також на Football Hub.

Для тих, хто хоче швидко знайти трансляцію онлайн, матч також доступний на сервісах, що ретранслюють UPL.TV, зокрема через більшість популярних телевізійних платформ України.

Чому цей матч не можна пропустити?

Попри різне турнірне становище, українське Класичне традиційно залишається одним із найпринциповіших протистоянь сезону. Шахтар наблизився до чемпіонства, тоді як Динамо веде боротьбу за місце у топ-3, тому для киян ця зустріч має величезне значення.

Поєдинки між Динамо та Шахтарем майже завжди дарують максимальну напругу, принципову боротьбу та підвищену увагу вболівальників, тож цього вечора футбольна Україна точно буде біля екранів.